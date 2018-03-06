陕南社区工厂让搬迁农民“稳得住、能致富”

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 崔晓羽 董超）在陕西省陕南一些区县，移民搬迁工作“搬得出”后，要真正实现“稳得住、能致富”，最关键的是要解决搬迁人口的就业问题，实现生存资源接续、社会关系重构和生计能力提升。为此，陕南一些地方针对搬迁后农村剩余劳动力大量聚集和搬迁安置社区空置房屋的实际，提出了先业后搬的工作思路，大力培育和发展社区工厂。

汉中立时电子科技有限公司位于汉中市南郑区，每天中午下班后，丁玉芬和他的丈夫就像城里的上班族一样，一同去工厂食堂就餐。

汉中立时电子科技有限公司员工丁玉芬：“现在在这里挺好的，小孩子也看到了，钱也赚到了，真的两不误。”

说起以前丈夫在外打工，自己留在家里照顾孩子的日子，丁玉芬总觉得对不起孩子。

汉中立时电子科技有限公司员工丁玉芬：“最痛心的一句话就是说你爸爸在外面，你是留守儿童，你没有人管，感觉到心酸得很。”

丁玉芬的老家距南郑城区十几里，2015年移民搬迁到团结社区，就一直在家看孩子。2017年1月份，区上招商引资，在丁玉芬住的社区办了一家电子厂，专门为解决搬迁群众就业，丁玉芬以前在南方打工时就是做电子产品的，应聘很顺利。半年后，她的丈夫也回来了，夫妻俩开始在家门口上班。

汉中立时电子科技有限公司员工丁玉芬：“我们现在每个月也有两三千块钱，跟外面是一样的，最让我欣慰的就是每天可以跟老人孩子在一起，有说有笑的，回来的时候，还说妈妈你回来了，你累不累啊。”

丁玉芬工作的汉中立时电子科技有限公司共有230多名员工，大部分是搬迁群众，其中有15人是建档立卡贫困户。

汉中市南郑区人力资源和社会保障局局长李华林：“有意愿回来创业的，劳动部门进行创业培训；他招收的工人，咱们给岗前培训，这些都是免费的；吸收贫困劳动力，吸收一个，咱们给一千元的补贴；还有就是吸收贫困劳动力占他员工的三分之一，咱们给这个企业水电费房租费给予实际支出的三分之一给予补贴；如果认定它为劳动密集型企业，咱们给予两百万元的贴息贷款，两年。”

在南郑，像立时电子科技有限公司这样的社区工厂已经开了六家，解决了六百多人的就业问题。

汉中立时电子科技有限公司负责人孙继强：“我们工厂满员的话，应该是五百人左右，到时候招工的话，希望你们帮助一下。”

汉中市南郑区人力资源和社会保障局局长李华林：“咱们春节前，还要搞一个大型招聘会，到时候再做一个宣传，这样保证你五百多人的用工应该是没啥问题的。”

在南郑区，社区工厂解决了大部分搬迁群众的就业问题，对于那些家庭负担重，孩子小，不能到社区工厂上班的留守妇女，他们也想办法，采取了公司加农户的方式，让留守妇女在家也能上班挣钱。

汉中市南郑区人力资源和社会保障局局长李华林：“咱们是利用四统四分的方式来进行。四统就是统一培训、统一原料、统一标准、统一销售。四分就是分类指导、分散加工、分别计量、分户付酬，这样群众在家里面就把活干了，也能挣钱了，实现居家就业两不误。”

刘晓玲是南郑区黄官镇水井村人，孩子还小，需要在家照看，但并不影响她干活挣钱。

汉中市南郑区黄官镇水井村村民刘晓玲：“家里边带孩子边做，挣点手工费，还可以补贴家里的零花钱，家务活也干了。”

刘晓玲的工作是藤椅编织，一年前，她参加了南郑区人社局免费培训，培训合格后就在村里的藤椅厂领原材料拿回家做活，产品经工厂验收合格后就支付报酬。

记者：“编这样一个椅子，手工费能拿到多少？”

汉中市南郑区黄官镇水井村村民刘晓玲：“四十到五十元。”

记者：“多长时间能编好？”

刘晓玲：“差不多两天一个，或者三天一个，我们在家里面一般就是搞个副业，带个孩子。”

一边照顾孩子，闲时编织藤椅，上个月，刘晓玲挣了八百元。

汉中市南郑区黄官镇水井村村民刘晓玲：“买个穿的，买个肉吃，买个菜，都挺方便的。”

最近，宋莉萍的社区工厂接了一批皮包和鞋面的加工订单，需要大量工人来完成。由于这活技术含量不高，掌握加工方法后可以拿回家干，前来领活的妇女很多。

勉县利平手工合作社员工赵小平：“很好，比以前好多了，充实。如果你光照顾小孩，有的时候就很闲。”

记者：“昨天缝了七个，一个两块五毛钱的话，七个算下来大概就是十七块五。”

勉县利平手工合作社员工杨艳霞：“对，我专门在家接送小孩，可以贴补一些家用，零用钱嘛，把家里也照顾了，对吧。”

在勉县，一边照顾孩子，一边在家门口干活赚钱已成为当地的一道风景。

勉县利平手工合作社宋莉萍：“旁边有个村的一个老太太，差不多八十岁了，她做这个做得很起劲的，上个月我记得她领了好像是五六百块钱的，没做一个月，断断续续地做，但是，我觉得她那种很开心的，我也觉得很有收获的。”

目前，宋莉萍的社区工厂不仅带动周边200多名留守妇女、30多名贫困户就业脱贫，年产值也达到了60多万元。

勉县利平手工合作社宋莉萍：“我准备多培训一些有技术性的人，就像我的针车的培训，后面我还准备再开两条生产线。”

在勉县，有8家劳动密集型企业落户移民安置社区，共吸纳900多人进厂务工，并优先招录建档立卡贫困户360余人，年人均劳务收入8000元以上。同时，勉县为这些企业提供三年房租减免等优惠政策，帮助企业壮大、群众增收，实现以业促迁的多赢效应。

汉中市勉县新街子镇立集社区党支部书记徐水明：“现在大家比都比的是谁做的件数多，谁挣的钱多，谁家庭条件富裕，电器买的更多。”

勉县人民政府常务副县长史邦俭：“社区工厂的建设，为我们搬迁群众实现‘搬得出、稳得住、能致富’，起到了很大的作用，让他们就地就近实现了稳定增收。”

陕南的社区工厂不仅让搬迁农民“稳得住、能致富”的脱贫目标落在了实处，而且帮助移民搬迁群众实现了就业，让她们在照顾孩子、赡养老人的同时有事做、有钱赚。这样的模式，对陕西省农村尤其是移民社区比较多的地区都值得借鉴。

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编辑： 辛超