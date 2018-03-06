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春运资讯·3月6日|西安加开长途始发列车9列 高铁运力充裕

时间：2018-03-06 10:03:22  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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春运资讯·3月6日|西安加开长途始发列车9列 高铁运力充裕

西安铁路局集团公司加开长途始发列车9列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安—上海K4026次，宣汉—广州东K4136/3次，宣汉—上海K4258/5次，西安—贵阳K4632次。

西部网讯 今日（3月6日）西安铁路局集团公司加开长途始发列车9列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安—上海K4026次，宣汉—广州东K4136/3次，宣汉—上海K4258/5次，西安—贵阳K4632次。

加开省内始发列车18列：西安—宝鸡T7013/4次、西安—宝鸡K8171次，西安—神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡—神木T7012/1次，西安—安康K8184/5 K8186/3次，安康—府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安—略阳K8173/4次，安康—宣汉K8225次、K8213次，宣汉—西安K8218次。

从车票预售情况来看，动车组：今日，北京方向G26、G88次，广州方向G824次，沪杭方向G1884次长途能力紧张。

除以上车次外西安北开往全国各地的高铁列车能力均充裕；省内除汉中至西安北的D6852、D6868、D6874次外，其余各方向动车组列车均有余票。

普速列车：开往北京、上海、广州、沈阳方向及银川、呼和浩特方向卧铺及有座票额基本售完。

编辑： 肖昌希

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