榆林近5万志愿者常年"学雷锋" 将建更多服务组织

3月5日上午，榆林市举行2018年学雷锋志愿服务集中示范活动启动仪式。

在榆林市2018年学雷锋志愿服务集中示范活动上，志愿者提供义务理发等服务。

西部网榆林讯（记者 李明） 3月5日，榆林市举行2018年学雷锋志愿服务集中示范活动启动仪式，今年活动的主题是“爱让驼城更加有温度”。记者从启动仪式上了解到，榆林市现累计注册志愿者48976人，志愿服务总时长 80多万小时，以后榆林市各党政机关、企事业单位等都要建立学雷锋志愿服务组织，党员注册志愿者率要达到70%以上。

在当天的活动现场，来自榆林市区30多支学雷锋志愿服务队的1500 多名志愿者，在现场集中开展了义诊、妇幼保健、科技文化服务、法律维权咨询、健康教育咨询等志愿服务活动，而且今年还专门增加了“义务手机贴膜、义务理发、家风家训书写”等“时髦”内容。

据了解，在2017年，榆林市累计注册志愿者48976人，全年注册志愿服务组织526个，发布志愿服务项目总数4354个，志愿服务总时长达到 80多万小时。

今年榆林市将采取措施，落实党员志愿者年人均志愿服务时长不少于50小时之规定，党员注册志愿者率要达到70%以上。所有党政机关、企事业单位、乡镇街道、社区村组都要成立学雷锋志愿服务组织，利用全国志愿服务信息系统实名注册志愿者，党员干部要率先全部注册为志愿者。

榆林市还将推动志愿服务项目化运作，在各县市区主城区试点打造3-5个志愿服务项目建设示范点，为本区域推进志愿服务项目化发展提供样板和示范，将大力开展优秀志愿服务项目推广展示活动，使志愿项目更加丰富实用。

会上，榆林市志愿者服务总会还发出了《行善立德·大爱榆林》倡议书，呼吁大家将志愿服务融入实际工作，融入社会生活，从关爱做起，从你我做起，从身边做起，从小事做起，主动搭上一把手，乐于奉献一份力。

编辑： 王瑜