王曼利代表:应优先加快批复《西安市城市轨道交通第三期建设规划》

全国人大代表王曼利在来京参会的高铁上，与记者畅谈自己的建议。(资料图)

西部网讯（特派北京记者 秦振）“从大西安都市区的发展看，目前已经迫切需要连通西安、西咸新区及咸阳的轨道交通。”全国人大代表、西安市公交总公司巴士股份有限公司工会主席王曼利建议，国家部委优先加快批复《西安市城市轨道交通第三期建设规划》。

国务院批复的《关中平原城市群发展规划》中，已将西安列入国家中心城市并予以推进发展。王曼利认为，由于西安在“一带一路”中的特殊地位，建设的节奏还应加快。

当前西咸新区的交通主要依赖于西安市、咸阳市的交通体系，很多基础设施都处于规划或待建设阶段。 王曼利说，“应该积极引入轨道交通建设，与城市同步规划、同步建设，既能够合理构建城市的交通结构体系，又能促进经济社会协同发展。”

王曼利建议，“有关部门应该以支持国家中心城市建设为重点，对贯通西安、西咸新区、咸阳的轨道交通建设优先考虑，保证《西安市城市轨道交通第三期建设规划》中所涉及的项目批复规模不削减或少削减，并优先或加快批复。”

编辑： 钟莹