住陕全国政协委员热议政府工作报告:从民生投入感受民生温度

西部网讯（特派北京记者 李媛）3月5日，十三届全国人大一次会议开幕，李克强总理作政府工作报告。当天下午，住陕全国政协委员们围绕政府工作报告进行了讨论。
祁志峰：从政府工作报告中感受到民生温度
“成绩靓丽，民富国强。”住陕全国政协委员、中国拍卖行业协会副会长祁志峰将自己对于政府工作报告的感受，概括为八个字。他说，过去的一年，中国承办了一系列全球性的活动，展示了良好的大国形象。
“我特别注意到了报告中提及对于民生的投入，让我感受到了民生温度。对老百姓而言，无论是医疗还是教育，无论是就业还是社保，都切切实实地受益了。”
颜明：环境治理成果印象深刻 建议科学保护秦岭生态
“听完报告后我想谈一个体会，李克强总理在报告中说，我国沙化土地面积年均缩减近2000平方公里，这个数字非常可喜。”在民盟的小组讨论现场，住陕全国政协委员、民盟省委会副主委颜明感叹，生态环境治理的任务很艰巨，这个成绩的取得很不容易。
颜明还特别谈到，秦岭是我国地理上的南北分界线，生态环境的保护非常重要。“建议国家建立秦岭国家生态公园，并成立秦岭生态保护研究所，科学的对秦岭生态环境进行研究和保护，进一步推动秦岭生态环境的治理。”颜明说。
陈超：人民群众关心的 就是政府重点关注的
“我作为一名来自高校的新任全国政协委员，在此之前主要关注科技和教育两个领域。政府工作报告中提到‘使科技更好的造福人民’，这个说法令我印象深刻。”住陕全国政协委员、西北大学副校长陈超在小组发言时说，“聆听了政府工作报告，我被深深吸引了，报告里‘人民’和‘群众’这两个词出现了几十次。”
陈超说，报告里“坚持以人民为中心的发展思想”“为人民干事是天职、不干是失职”“把群众最关切最烦心的事一件一件解决好”，这样的语句非常多，说明人民群众关心的就是政府重点关注的，政府行动了，人民群众就有获得感。
编辑： 钟莹
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