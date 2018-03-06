胡和平:立足新时代抢抓发展机遇 坚持高质量实现追赶超越
时间：2018-03-06 09:23:30
来源：西部网-陕西新闻网
作者：秦振 赵昊
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胡和平:立足新时代抢抓发展机遇 坚持高质量实现追赶超越
3月5日，陕西省委书记、陕西代表团团长胡和平在参加代表团审议时指出，政府工作报告全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，总结成绩客观实在、令人振奋，提出目标合理可行、令人鼓舞，部署工作全面具体、催人奋进，是一个不忘初心、求真务实、加油鼓劲的好报告，我完全赞成和拥护。
3月5日，陕西省委书记、陕西代表团团长胡和平在参加代表团审议
西部网讯（特派北京记者 秦振 赵昊）3月5日，陕西省委书记、陕西代表团团长胡和平在参加代表团审议时指出，政府工作报告全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，总结成绩客观实在、令人振奋，提出目标合理可行、令人鼓舞，部署工作全面具体、催人奋进，是一个不忘初心、求真务实、加油鼓劲的好报告，我完全赞成和拥护。
胡和平指出，过去5年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国务院及其组成部门认真贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，推动了我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。李克强总理所作的政府工作报告通篇贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握了新时代这个我国发展的历史方位，充分体现了高质量发展的现实要求，鲜明彰显了改革开放的时代精神，认真贯彻了以人民为中心的发展思想，为我们做好今年各项工作指明了方向。要认真落实党中央、国务院各项决策部署，抢抓发展机遇，发挥自身优势，按照高质量发展要求，加快建设具有陕西特色的现代化经济体系，加快建设内陆改革开放新高地，低调务实不张扬、埋头苦干，不断谱写新时代陕西追赶超越新篇章。
编辑：
钟莹
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娱乐本周日晚江苏卫视《三个院子》中，林更新带领大张伟母子坐船出海，看望了当地岛上的老人，礼貌周全的大新哥和老人们愉快相处，也颇受老人们称赞。03-06
娱乐昨日，大热电影《红海行动》曝光了海清拍戏骨裂的幕后视频，虽然坚强的海清疼痛中还调侃治伤的喷雾是糖果气味，但网友看后却纷纷留言表示心疼。03-06
娱乐以13项提名领跑的《水形物语》最终荣获最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导、最佳配乐四项大奖，成为最大赢家。03-05
娱乐第９０届奥斯卡奖颁奖典礼４日在洛杉矶杜比剧院举行，奇幻剧情片《水形物语》表现抢眼，一举夺得４个奖项，其中包括最佳影片奖和最佳导演奖两个重要奖项。03-05
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娱乐刚刚参加完春晚的哈萨克斯坦，歌手迪玛希做客《非常静距离》。这也是他首次接受深度访谈，就像主持人李静说的“音乐无国界”。03-05
娱乐有观众认为，《谈判官》里童薇与谢晓飞互相拉扯又彼此独立的爱情观，符合当下年轻人的情感状态。03-05
娱乐数据显示，今年2月，全国电影票房为101.40亿元，同比增长64%，超越去年8月创造的73.79亿元单月票房纪录。03-05
娱乐北京卫视推出的大型京剧文化传承节目《传承中国》在京举行开播发布会。03-05
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，需要优先保障。03-06
财经多个东部地区正在加速部署优化产业结构，将围绕海洋高端智能装备、海洋新能源等先进制造业打造新增长点。03-06
财经2017年是供给侧结构性改革的深化之年，多个指标超预期完成，“三去一降一补”成效明显。03-06
财经减负仍将继续，2018年政府工作报告将推出新的举措。03-06
财经如今，“智能+”社会已步步临近，社会各界也正积极勾勒未来社会图景。03-05
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财经随着春节结束，各大城市土地市场陆续重启，尽管不同城市冷热不均，但是整体成交依然刷新了历史同期纪录。03-05
财经虽然受春节因素影响，近期我国中小企业经营状况有所走弱，但节后生产活动恢复良好，企业信心在回升。03-05
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财经因为数据的注入，社会生活的各个领域都在发生“蝶变”。数字经济不断创造新的可能，也成为中国经济发展“新高地”。03-04
财经博弈多年的“配额制”政策随着2018年出台似乎指日可待。03-04
财经一直以来，A股市场退市制度不完善，指标相对单一、退市率整体较低饱受诟病。03-04
文化我省西安高陵杨官寨遗址庙底沟文化墓地、渭南澄城刘家洼春秋墓地、西安秦汉栎阳城遗址等三项考古新发现顺利入围。03-06
文化由陕西省京剧院演出的现代京剧《老倔头“斗酒”传奇》春节巡演第一站来到了陕西省安康市宁陕县，精彩表演获得了观众的阵阵掌声。03-05
文化从渭河以北到秦岭以南，从农家小院到整肃军营，从敬老中心到建设工地，到处都活跃着文艺志愿者辛勤奔忙、服务百姓的身影。03-05
文化正月里，西安市举办了一系列文化庙会活动，为人们奉上一场将传统与现代、古老与时尚相融合的节日文化盛宴。03-01
文化随着正月十五元宵佳节临近，西安灯笼市场顾客不断，各种手工传统灯笼以及造型别致的花灯受到消费者青睐。03-01
文化以西安、咸阳、安康为代表，陕西通过魅力独特的“陕味新年”，让广大群众在新春佳节之际享受到了丰盛的传统文化大餐。02-27
文化农历狗年春节，陕西西安等地用多场庙会、社火、灯展等中华传统民俗文化活动，引燃浓浓年味，并在多场活动中注入新元素。02-26
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
文化专家指出，培养公众对历史文物的敬畏之心需要几代人的努力和教育的支撑，是一个漫长的过程。02-20
文化特设在陕西历史博物馆观众服务区的“文物保护修复展示室”，大年初一起向观众正式开放，观众不仅可以看到文物修复过程，还能与里面的修复师互动交流。02-20
三农种植品类更新换代提速，技术领衔农业生产，透着农业供给侧结构性改革气息的“农科城”春耕，启示着我国未来农业生产的新图景。03-06
三农而农村的地谁来种、怎么种的问题，要靠培养新型职业农民，把科技、机械、现代因素融入进去，发展现代农业来解决。03-06
三农提高政治站位，下足“绣花”功夫，扎扎实实做好工作，提高脱贫质量，坚决打好精准脱贫攻坚战，努力建设好幸福美丽乡村。03-06
三农今天你走进超市就会发现，一样农产品若是进口的，是有机的，是生产全过程可追溯的，就格外畅销，定价也会更高。03-06
三农三大攻坚战，都是难啃的硬骨头，也是必须完成的硬任务。如何打好三大攻坚战，成为今年全国两会代表委员们热议的话题。03-06
三农农业部提出力争到2020年主要农作物化肥使用量、农药使用总量实现零增长。目前，我国农药使用量已经连续3年负增长。03-06
三农来自延安市延川县文安驿镇梁家河村的我省代表巩保雄在“代表通道”分享了家乡的喜人变化，传递了乡亲们的心声。03-06
三农渭北高效节水灌溉工程是渭北水乡建设的重要工程，是缓解水资源矛盾、保障安全饮水、发展节水灌溉的必然需求。03-06
三农日前，农业部公布全国第二批122个基本实现主要农作物生产全程机械化示范县名单，我省靖边县、武功县榜上有名。03-06
三农2018中国（杨凌）品牌农业创新峰会也将亮相本届交易会，届时将有众多专家大咖为你一一讲述如何做好农业品牌。03-05
三农这位十年前大学毕业的小伙子，曾在西安一家影院工作，每次回家村上的变化都让他感到兴奋，最终毅然回到家乡谋发展。03-06
三农张桃林3日下午在“委员通道”接受采访时说，要对农产品质量安全问题坚持“零容忍”，将从三方面入手解决产地环境和农产品质量安全。03-05
旅游3月4日，游客在湖南省衡阳县库宗桥镇的油菜花海里游玩。近日，衡阳县大面积油菜花绽放，吸引游客前往赏花休闲03-06
旅游继英国、韩国、澳大利亚、日本等国收取“出境税”后，新加坡也出台了新的离境政策。03-06
旅游去年，北京青年报曾发《携程等购票平台被曝帮你消费》等系列报道，报道发出后，携程方面表示携程机票产品紧急整改。03-06
旅游3月5日，红嘴鸥等待佩戴脚环并抽血化验。昆明市濒危动植物收容拯救中心工作人员来到滇池边，为来昆明越冬的红嘴鸥开展环志调查工作。03-06
旅游3月5日上午，十三届全国人大一次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告（以下简称“报告”）。03-06
旅游3月2日，大型纪录电影《厉害了，我的国》在全国各大院线上映，国产大型客机C919等“大国重器”在影片中悉数亮相，展现了中国的国家实力。03-06
旅游
争相拍照、品味美食、体验剪纸……3月1日下午，来自西安的百名游客一到陕北靖边，就“沉醉”在当地的美食和民俗文化里，开始度过一个难忘的元宵节。03-05
旅游3月4日，贵阳市民在河滨公园游玩。 当日，贵州贵阳市天气晴朗，众多市民来到河滨公园游园赏花，畅享美好春光。03-05
旅游春节过后，随着机票、酒店价格的大幅回落，从2月下旬开始到3月期间，出境游成交价格环比春节期间下降近五成。03-05
旅游民航局运输司相关负责人对此进行解读称，到2020年，航班正常水平稳步提升，全行业航班正常率达到80%以上。03-05
旅游游客站在乌来吊桥上欣赏美景。台湾新北市乌来区地处深山茂林中，以瀑布、温泉和小火车闻名，是台北市民休闲的后花园。03-05
旅游3月4日，第十八届春城桃花文化节在昆明市郊野公园启幕。34位萌娃在老师及家长的陪同下，带着画纸和笔，走进大自然。03-05
美食熬糊辣汤是西安回民的绝活，似乎没有外传，几乎卖糊辣汤的店都会有清真的牌子，而往往一些回民的泡馍馆早上也会客串卖糊辣汤。03-06
美食夏天，很多小伙伴都喜欢喝点冰啤酒。啤酒也算是营养丰富啦，素有“液体面包”、“液体蛋白质”、“液体维生素”等美称。03-06
美食一份墨西哥卷饼，金黄的卷饼中包裹着丰富新鲜的食材，一口咬下去，品尝所有食材伴着美味的酱料混合在一起的味道。03-06
美食食物中毒讲的一般是食物清洗不干净产生毒性，又或者是食物混搭滋生毒性物质，导致中毒。03-06
美食初春时节，正是黄花鱼大量上市的季节。此时起捕的黄花鱼被称作“报春黄鱼”。03-06
美食这些早餐做起来都超级简单！上班的日子，大家可以尝试着做做，记得好好吃早餐哦！03-06
美食春节回家不妨尝尝悦己乐活推荐的这7道美食料理，让你在享受美食的同时也能拥有水嫩容颜。03-05
美食说起绿豆饼，很多童鞋就想到了那几家火到不行的馆子，每次去晚了还有可能吃个闭门羹，今天咱们就来学学在家如何制作绿豆饼，再也不用去排队了！03-05
美食现在是一年四季最寒冷季节，有些人一天到晚都是手脚冰凉，非常的畏寒怕冷，尤其是一些女性朋友。03-05
美食时下，燕麦以其独特的保健功能而受到人们的青睐，但盲目跟风者肯定不少。当你读完本文后，你就会明明白白吃燕麦了。03-05
美食原本单一的味道和口感，由于沙拉酱和蔬菜丁的加入，变的多样且富有层次。03-05
美食蜂蜜食疗在我国已有几千年的历史。蜂蜜营养丰富，含有葡萄糖和果糖70%左右，冬季食用蜂蜜有四大好处。03-05
健康玉米中含的硒和镁有防癌抗癌作用，硒能加速体内过氧化物的分解，使恶性肿瘤得不到分子氧的供应而受到抑制。03-06
健康新父母都希望给孩子最好的，生怕孩子输在起跑线上，于是越来越多的新父母开始给新生儿吃各种保健食品。03-06
健康痛风有“帝王病”之称，和饮食有着密不可分的关系。高蛋白饮食、饮酒成为引起痛风越来越重要的原因。03-06
健康得了节后综合征有得治吗？有!陈惠清说，有六大应对之法。03-06
健康在我们接诊病例中，发现大量家长对孩子的听力障碍存在认识误区。03-05
健康生气时还伴随着哪些不利健康的因素产生？看了下面的介绍，你就会开心每一天。03-05
健康对于中老年人来说，常见的原因有：年老体弱、肥胖或运动过少所造成的肌力下降。03-05
健康益生菌系一种对动物有益的细菌，它们可直接作为食品添加剂服用，以维持肠道菌群的平衡。03-05
健康在日常生活中，鼻塞问题时常困扰着我们，它不仅会影响嗅觉、味觉，还会影响说话、睡眠质量，更不用提顺畅的呼吸了。03-04
健康瑞典一项最新研究显示，吸烟太多还损害腰椎，它会提升下背痛和腰椎管狭窄症几率，甚至让人不得不接受手术治疗。03-04
健康“开春病”最容易在此时乘虚而入，需要格外注意。03-04
健康通过癌症综合干预、筛查和早诊早治来减轻癌症疾病负担、治愈或大幅度延长患者生存期、提升患者生活质量，是现阶段中国在癌症防控领域的首要任务。03-04
教育对于万千中国家庭来说，学生减负确实是个“老大难”问题，甚至被视作“教育天空上屡驱不散的雾霾”。03-06
教育这样的作业给我来一打”、“带给人一种云淡风轻的美好”、“时光易逝，请君珍惜”等都是作业点评中的金句。03-06
教育2018年3月5日上午，陕西新东方烹饪学校迎来了2018年春季就业双选会。校企合作强强联手,莘莘学子扬帆起航。03-05
教育现在小学放学时间越来越早，有小学下午三点半就放学，这个时间对于家长来说接送孩子可以说是一大难题。03-05
教育时隔近十年，在汶川地震中从废墟中背出两名同学的“地震小英雄”林浩再次引起了大家的关注。03-05
教育作为天津大学管理与经济学部副主任、天津大学国际工程管理学院院长，他正在带领团队做几个重要课题，就连大年初一也是在办公室里度过的。03-05
教育经过5年等待，安徽省安庆市岳西县斗水村3200亩薄壳山核桃已普遍挂果。早期试验基地里的山核桃已成熟，年底采摘结束后就进入储岳峰的合作公司加工03-05
教育自2015年《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》出台后，足球日益成为校园里常见的体育项目之一，足球活动也越来越丰富多彩。03-02
教育刚刚开学，不少家长的心又揪起来：陪写作业的日子又要开始了。有调查显示，75.8%的家庭曾因“写作业”问题引发亲子矛盾。03-02
教育入职第13个月时，换了工作，薪水上调40%。这是1990年出生的张珵的经历。他毕业于国内一所著名大学，在一家世界500强企业开始了职业生涯。03-02
教育今年春节期间，中央电视台播出的节目《经典咏流传》“以现代音乐和古典诗词”的模式，将16首古诗词全新呈现在观众面前，令人大饱耳福。03-02
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产从事软体家具销售的张女士介绍，选购软床时不管什么材质，床体形状最好规规矩矩，不要标新立异。03-05
房产
Alki在1981年成立于法国的一个小村庄中，它传统又现代，没有多余的装饰，质朴中透着简洁可爱的欢乐气息。03-05
房产太氧谷2018开年新品，在展现极致欧式优雅的同时，融合东西方元素，加入现代的美学思潮，倡导“雅奢”精致典雅新风尚，以轻奢优雅定义现代人的生活。03-02
房产本期，我们本着关爱单身人士的初衷，搜集了几套单身人士的家装设计方案，看看他们有滋有味的生活空间。03-02
房产岁末年初，回望过去，有欢乐、有争吵、有幸福、有矛盾， 那些与我们居家生活息息相关的空间体系，正被重新梳理。03-02
房产对于很多家庭来说，暗厨、暗卫成了顺理成章的“牺牲”选择。其实，放弃对明厨、明卫的执念，不但省钱，而且也可能买到地段和配套更好的房子。03-01
房产房屋装修花费不小，但很多过来人都会发现，如果在装修前不提前做好功课，装修过程中和入住后常会发生很多糟心的事。03-01
房产沉淀数百年历史的欧洲顶级家居品牌，已超越了家具形式与功能的简单叠合，是拥有自身灵魂与质感的艺术品，如何将这些融入到现代居室的每一个角落？03-01
房产圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……这些看似不起眼的小物件儿，却能为老年人的生活提供大便利。02-28
房产对于大部分装修业主而言，最主要的装修诉求就是想尽可能地将现有空间利用起来，市场上哪些品牌可以提供这样的家具？其隐藏的方式到底有多巧妙？02-28
房产
国家质量监督检验检疫总局日前公布2017年第3批儿童家具产品质量国家监督抽查结果，不合格产品检出率为30%。02-28
房产发挥景观大楼的优势，保留一个休闲观景区，放置双人沙发、茶几，并满足小家庭的收纳机能性。02-27
汽车
据外媒2月28日报道，全新一代起亚K900旗舰轿车的预告图发布，在外观与内饰方面进行重新设计 ，并于2018年下半年正式发布。03-06
汽车
法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)周四发布的财报显示， 虽然新收购的欧宝品牌亏损，但PSA集团2017年销量、利润和营业利润率均创纪录。03-06
汽车
日前，我们从相关渠道获悉，全新一代奥迪A8L预计于4月8日在国内上市，向奔驰S级以及宝马7系发起新的冲击。03-06
汽车
据外媒3月2日报道，随着豪华汽车制造商争相“绿色化”，捷豹汽车近日公布了其首款纯电动SUV的量产版本I-Pace。该车将在下周开幕的日内瓦车展上首发亮相。03-06
汽车
近日，华晨宝马旗下全新换代X3官图发布，该车将在今年年内上市，并有望于4月北京车展上正式亮相。03-06
汽车
“今年1月，汽车市场呈现预期中的开门红走势，这也给全年的汽车销售市场注入了一针强心剂。”近日，在全国乘用车市场信息联席会月度会议上，乘联会秘书长崔东树表达了对中国汽车市场的信心。03-06
汽车
全新2018款奥迪A6官图正式发布，新车将于3月的日内瓦车展正式亮相。03-05
汽车如若成功，初创电动车企业蔚来汽车或将成为第一个赴美IPO的新造车公司。03-05
汽车
宝马集团23日表示，部分5系和7系车上安装了错误引擎控制程序，将召回1.17万辆汽车，以修正错误安装的引擎软件。03-05
汽车
随着宝马8系的复活，首款新车M8 Gran Coupe四门版即将正式亮相日内瓦车展。03-05
汽车
戴姆勒公司在一份声明中表示，参加了以色列Anagog初创科技公司的新一轮融资，但没有提供财务细节。03-05
汽车
据美国《汽车新闻》欧洲版2月23日报道，法国雷诺汽车公司正在筹备其全球首家纯电动汽车经销店，该店落户瑞典一家购物中心。03-05