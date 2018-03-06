胡和平:立足新时代抢抓发展机遇 坚持高质量实现追赶超越

3月5日，陕西省委书记、陕西代表团团长胡和平在参加代表团审议

西部网讯（特派北京记者 秦振 赵昊）3月5日，陕西省委书记、陕西代表团团长胡和平在参加代表团审议时指出，政府工作报告全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，总结成绩客观实在、令人振奋，提出目标合理可行、令人鼓舞，部署工作全面具体、催人奋进，是一个不忘初心、求真务实、加油鼓劲的好报告，我完全赞成和拥护。

胡和平指出，过去5年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国务院及其组成部门认真贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，推动了我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。李克强总理所作的政府工作报告通篇贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握了新时代这个我国发展的历史方位，充分体现了高质量发展的现实要求，鲜明彰显了改革开放的时代精神，认真贯彻了以人民为中心的发展思想，为我们做好今年各项工作指明了方向。要认真落实党中央、国务院各项决策部署，抢抓发展机遇，发挥自身优势，按照高质量发展要求，加快建设具有陕西特色的现代化经济体系，加快建设内陆改革开放新高地，低调务实不张扬、埋头苦干，不断谱写新时代陕西追赶超越新篇章。

编辑： 钟莹