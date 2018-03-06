政协委员俞敏洪关注陕西教育发展 建议开设“一带一路”相关专业

全国政协委员俞敏洪接受记者采访

西部网讯（特派北京记者 李媛）3月5日下午，全国政协委员俞敏洪在接受西部网、陕西头条记者采访时建议，陕西高校开设“一带一路”相关专业，建设“一带一路”沿线国家小语种培训机构。

俞敏洪向记者透露，他所从事的一项重要工作就是对贫困地区的高中生进行高考辅导，同时对留守儿童进行教育关怀，努力改善他们的教育环境。还会对贫困地区的教育资源进行系统研发，“陕西省是我们关注的重点。”

俞敏洪还注意到陕西的小语种培训机构的发展，“我非常赞同在西安建设‘一带一路’沿线国家的小语种培训机构。”

俞敏洪表示，“一个人如果在一个国家留学过，那他对这个国家的感情是不一样的。所以，‘一带一路’沿线国家的年轻人来中国留学，国家应该给予政策和资金支持。包括陕西在内，和‘一带一路’联系比较密切的高校，应该开设‘一带一路’的相关专业，这里就可以包括小语种培训。让他们为今后的‘一带一路’建设，提供专业人才。”

编辑： 钟莹