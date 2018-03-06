两会观点|学习+创新 让陕西自贸试验区世界知名

全国人大代表、西安迈科金属集团董事局主席、首席执行官何金碧认为创新是陕西自贸区发展的关键。
西部网讯（特派北京记者 陈嘉伟 赵昊 刘望）“像企业购汇，只有自贸区内企业才能享受这种政策，这是给企业实实在在的好处。” 3月3日，在北京出席全国两会的全国人大代表、西安迈科金属集团董事局主席、首席执行官何金碧在谈到陕西自贸区时感触颇深。
定位精准政策优惠 陕西自贸试验区聚集效应凸显
“很多西北地区的企业已经开始往陕西聚集，甚至把集团总部迁入自贸区。” 何金碧认为，这都是陕西自贸试验区定位准确、政策优惠的结果。
在第三批自由贸易试验区中，每个试验区的功能定位都有所不同，陕西自贸试验区要打造内陆型改革开放新高地，探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式。
挂牌不到一年的陕西自贸试验区，已经展现出蓬勃的发展态势。截止2017年底，陕西自贸试验区区内新增注册企业近1万户，注册资本超亿元的企业已经达到了231户。
先学习再创新 让陕西自贸试验区成为世界级
关于未来的发展，何金碧认为，只有不断创新才能把自贸试验区办好，“在制度、政策、服务和理念上必须有所创新，这几个创新做好了，陕西的自贸区就不仅仅停留在区域经济上，更能成为世界知名的自贸区。”
何金碧建议，首先要借鉴已有的经验，“像自由贸易账户的政策在陕西还没有落地，跨境结算平台也没有。我希望首先把上海、深圳已经落地的政策借鉴到陕西自贸区，为陕西的企业带来实实在在优惠和便利。”
“之后，再大胆创新，只要是合法合理合规的办法，我们陕西自贸区就要去争取，去落实。”何金碧说，以物流行业为例，要把别人吸引到你这儿，你就要有很多交易市场，没有交易市场，货物就不可能在西安落地。货物只是从陕西“流动”，而没有产生“流动经济”，没有给陕西的交易市场、运输市场带来效益。
“所以我建议，争取上海、郑州包括大连的商品交易所，在西安建立交割仓库。有了交割仓库，自然而然地大型工业物流就会到陕西来。”何金碧说。
编辑： 钟莹
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