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图解：“报告”定目标 陕西这么干

时间：2018-03-06 08:43:00  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张澍田 豆友谊

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图解：“报告”定目标 陕西这么干

3月5日上午，十三届全国人大一次会议开幕，李克强总理代表国务院向大会所作的政府工作报告中，对2018年全国经济社会发展定下了目标。

3月5日上午，十三届全国人大一次会议开幕，李克强总理代表国务院向大会所作的政府工作报告中，对2018年全国经济社会发展定下了目标。对于报告中提到诸多方面的工作部署，陕西将用怎样的实干来落实？

 

 

编辑： 王瑜

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