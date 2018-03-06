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园林工人摘除腊梅花市民不解 因花期将过影响下一年
2018-03-06 14:16:23 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜 点击图片进入下一页
西部网讯（记者 魏永贤） 3月5日，西安兴庆宫公园，6名园林工人在腊梅林里摘腊梅花，他们要把腊梅林里的腊梅花全部除掉。
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