非法购药加价售出涉案金额超千万 西安女子被提起公诉

非法购药加价售出涉案金额超千万，被提起公诉。
非法购药加价售出涉案金额超千万，被提起公诉。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 朱经纬） 今天（3月5日）中午，伴随着两名头发已经花白的被告进入，西安市中级人民法院，开庭审理了李昌某、李职某非法销售药品一案。眼前这个带着眼镜的女子，就是被告人李昌某。公诉机关——西安市人民检察院指控，自2009年起，被告人李昌某在没有药品经营资质的情况下，先后雇佣被告人李职某和杨克某、李晓某参与其非法经营的活动，通过非法渠道购进各类药品加价销售给药店及个人。而随着时间的推移，李昌某等人的行为，渐渐引起了食药监以及公安机关的关注。
公诉人：“2017年2月22日，西安市食药监局食药监支队联合西安市公安局，在被告人李昌某的租赁房内，查获了大量未销售的药品及销售账本等，经询价，现场查扣的药品价值290.2673818万元。”
眼前简陋的房子就是李昌某存放药品的地方。经审查查明，李昌某通过冒用他人证照，并在路边找人刻制假印章等手段，购进药品，在其进价的基础上，加价百分之二三十进行出售，但相比一般药店要低。不过，经公安以及食药监部门的调查，其中有四个品种五批次的药都是假药。根据对现场查获的销售账本等证据鉴定后，这个非法的药品销售点的销售额更是惊人。
公诉人：“经对现场查扣的销售账本进行司法会计鉴定，累计销售数额1350.05469万元。”
解说 据此，公诉机关认为，二被告人的行为均构成非法经营罪。庭上，被告人李昌某也表示，因为法律意识单薄，造成现在的样子，对自己的行为，她也后悔不已。案件将在合议庭合议之后择日进行宣判。
编辑： 王瑜
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