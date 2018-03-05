【暖新闻】不离不弃！67岁儿子悉心照顾百岁母亲40年

不离不弃！67岁儿子照顾百岁母亲。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张夏）我们经常说，娘在家就在，长安滦镇的徐先生今年67岁，他悉心照料了老母亲40年，而他的妈妈今年虚岁已经100岁了。

母亲许秀清生于1919年，一家子都住在长安滦镇徐家巷，自从母亲生病，小儿子徐智存就一直陪着她，这一陪就是四十年。

徐先生：“母亲92岁的时候，曾经骨折了，当时医院都判了死刑，我不信，回来没合眼的守了母亲18天，母亲救活了。”

徐先生：“我妈年轻的时候挺漂亮的，为了我也是受了可怜了，我就想着我不能不管她。”

四十年了，母亲最依赖的就是儿子，擦脸喂饭甚至看电视都要儿子给按遥控器，她说只有儿子才能知道自己爱看什么节目，什么时候饿了，困了。

徐智存的故事也感动了村里的人，今天，他和其他孝子都被长安区滦镇街道办授予了最美滦镇人、好孝子的称号。

编辑： 王瑜