司机不服从交警指挥，推搡辱骂交警被拘留5日。
司机不服从交警指挥，推搡辱骂交警被拘留5日。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）考过驾照的人都知道，有信号灯的路口也要按照交警的指挥通行，而前两天，发生在西安东郊的一幕，让交警着实没有想到。
3月3日下午两点左右，在西安市灞桥区纺织城收费站外十字路口，西安交警灞桥大队执勤交警肖康在这个车流量大的路口进行疏导。
交警：“长乐路由西向东方向已经停止行驶，我背过身后，用余光发现仍有一辆车在行驶。”
由于通往白鹿原的车流量非常大，但驾驶一辆白色suv汽车的女子陈某，却把车开到了路中间，影响了其他方向车辆通行。
陈某：“我没有看见。”
按照道路交通安全法规定，不服从交警指挥，执勤交警可开具200元罚单，交警要求陈某把车靠边接受处罚，陈某却并不买账。
陈某：“穿这身驴皮不知道自己是谁了？我能交得起罚款，真不要脸。”
交警正准备现场开具罚单时，陈某突然情绪变的很激动。
陈某：“你给我开单子，凭啥，我就打你，我就打你咋了。”
违法后把气撒在执勤交警身上，出完了气，却想要一走了之。
陈某：“你要处理啥赶紧处理，”
交警：“我可以告你推我的行为。”
陈某：“我推你咋了。”
交警：“你违法治安管理处罚法了。”
交警随后联系了红旗派出所，记者了解到，陈某违反治安管理处罚法已经被处以行政拘留五日的行政处罚。
编辑： 王瑜
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