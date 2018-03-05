新房装修地面一砸一个坑，装修公司：承诺协商赔偿。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅 巩妍彬） 新房装修，不仅仅是为了好看，更要考虑到耐用和安全，很多看不见的地方，更不能马虎，因为一旦出了问题就不好补救，所以，装修绝对是件让人操心的事，不过家住西安南郊的刘先生，他们家的新房装修，不仅操心，而且闹心。
记者：“这里就是刘先生去年在西安南郊买的新房，房间不大只有40多平米，上下两层，按理说房子不大，装修起来应该很快，但直到现在，也只是装成了目前这个样子，刘先生说，不是他们故意拖进度，而是新房装修遇到了太多的问题。”
刘先生：“现在不是流行互联网装修嘛，我在网上查了一下积木家公司，口碑非常好，案例也非常好，实体店也做得非常漂亮，我们就一次性5万块钱，全交给他们了。”
去年年底刘先生与这个西安积木家信息科技有限公司签订了装修合同，房子不大，刘先生打算作为办公室用，他觉得，5万块钱，按照普通工装的标准，也应当差不到哪去，可结果……
编辑： 王瑜
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