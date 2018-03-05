宝鸡开展学雷锋志愿服务活动，推进志愿服务常态化。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 法律咨询、义诊、家电维修、关爱老人、心理疏导、爱心捐赠、文艺演出、清理垃圾、爱心支教、文明交通引导……今天（3月5日）是“学雷锋日”，来自宝鸡市各行各业的志愿者们走上街头，走进学校、敬老院，开展形式多样的志愿服务，传承雷锋精神。

今天（3月5日）上午，在宝鸡市渭滨区晁峪初级中学，宝鸡团市委组织志愿者开展“宝鸡志愿者集中示范活动·关爱留守儿童脱贫扶智”活动，来自宝鸡市的多个单位和公益组织的青年志愿者们为孩子们送去文体用品、生活用品和爱心物资，并开展自救自护、励志教育等爱心讲座，受到孩子们的欢迎。

来自宝鸡市高新第一中学、宝鸡中学等学校的5名老师还与该校师生结成对子，将定期开展送教下乡和助学交流活动。宝鸡市渭滨区微公益发展中心的青年志愿者们则走进学校食堂，洗菜、做饭，为孩子们奉上热腾腾的爱心午餐。

宝鸡市各区县也开展形式多样的志愿服务活动，传承雷锋精神。在宝鸡金台区市民中心，志愿者们早早地就赶到志愿服务地点开展各类志愿服务活动，来自宝鸡金台区的各机关单位的青年志愿者们通过义诊服务、回答群众咨询，开展志愿多样服务，为宝鸡市民提供服务帮助，传承弘扬雷锋精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

记者了解到，在全国第55个学雷锋日，宝鸡市金台区将组织志愿者开展“送温暖，献爱心”、环境卫生整治、关爱老人、文明交通引导、网络文明传播志愿服务活动、文明餐桌、文明旅游等志愿服务活动，通过形式多样的志愿服务主题示范活动，推动志愿服务活动规范化、制度化、项目化、常态化。

在宝鸡火车站广场和九龙广场，来自宝鸡市渭滨区各行各业的1000多名志愿者们为群众量血压，提供健康咨询。同时，宝鸡渭滨区各街道办事处还在交通路口开展文明交通志愿引导活动。据了解，宝鸡渭滨区组织这样的活动已经是第九个年头。今年，宝鸡渭滨区将主要开展帮扶困难弱势群体、文明交通志愿引导、环境卫生大清洁等活动，进一步弘扬社会主义核心价值观，大力弘扬雷锋精神，推动学雷锋志愿服务活动常态化。