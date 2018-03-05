工作人员帮助旅客。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 曹凯） 西安咸阳国际机场旅客服务科多年来设立雷锋示范岗，以真情服务旅客，获得众多旅客好评。日前，他们被评为“全国岗位学雷锋标兵”。

熙熙攘攘的西安咸阳国际机场T3航站楼里，旅客咨询中心雷锋示范岗的工作人员不断接待着来往旅客的咨询。

旅客：“我前面定东方航空的机票，他们航班延误了，到刚才才知道，把下一趟航班也延误了。”

工作人员：“斜对面，东方航空的服务台，让他开延误证明，然后找下段航空公司改签就行了。”

像这样的回答和服务，西安咸阳国际机场旅客服务科的工作人员，每天要重复成百上千次，但始终都耐心为每一位旅客提供服务。而在他们的日常服务中，不仅提供咨询，还要帮助有困难的旅客解决各类问题。

工作人员张媛和同事，刚刚送完一位遇到困难的旅客。

张媛：“刚才有个孕妇，因为她可能初次乘机，她是转机的，她不知道要取行李，就直接出来了，但是旅客一旦出来就不能再进去了，所以我们的工作人员就回去帮她取行李，又因为她是二号楼的航班，她又到了三号楼，她又是孕妇，走路又不方便，我们又叫了个电瓶车，把她送到T2航站楼，帮她办登机手续，送她到登机口。”

类似的事情，他们几乎每天都会遇到。有一次，班组长李茜接待了一位聋哑人，经过反复沟通后得知，与他同行的还有一位下肢受伤的同伴，于是李茜主动与他们所乘飞机的航空公司沟通协调，为这两位旅客申请残疾人特殊服务，并一路帮助他们登机。

李茜：“自己可能就觉得，这就是我自己工作分内的一个事情，但是旅客一句谢谢，回头再给你写表扬信，然后要给你合影留念的时候，自己内心也是比较开心的，觉得自己付出了有所回报，旅客只要是你用心服务，他都会回报你的。”

从2014年开始，西安咸阳国际机场就在航站楼的旅客咨询中心，设立“雷锋示范岗”，每位工作人员采取“主动上前一步式服务”，真情服务旅客，而且还拓展服务内容，提供“老弱病残孕”乘机一条龙服务，紧急中转旅客“舱门对舱门”服务，代旅客邮寄明信片以及免费提供晕机药、创可贴、行李扎带等服务。仅2017年，旅客服务科就有223件好人好事。

西安咸阳国际机场旅客服务科经理王春华：“我们通过雷锋示范岗以及真情服务相融合的这种方式，让员工一步一步发生思想上和意识上的转变，入心入脑，最后使我们的服务也是不断在提升，让我们这个团队凝聚力加强了。”