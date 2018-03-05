安康月河水质异常环保部门介入 化工厂超标排放被罚20万元

西部网安康讯（记者 毛明博） 2月26日以来，不断有群众反映大同镇月河河道水面泡沫增多，鱼类漂浮，部分河道水质有异味，针对水质异常情况，安康市、汉滨区环保部门立即成立应急处置工作组并启动应急响应，组织环境执法、协调公安、渔政、水利、镇村干部调查处置。截止3月4日，群众反映的月河大同段等地水质基本恢复。
安康两乡镇月河部分区域水质异常变色死鱼多
今天（3月5日），记者从汉滨区环境保护局了解到，该局已通过多种方式向社会通报《关于月河水质异常问题调查处理情况的说明》及调查情况。
汉滨区环境保护局局长李德朝介绍，2月28日以来，经现场核查，群众反映月河水质异常问题，主要在月河恒口镇、大同镇区域，水体呈浑浊淡黄色，水面有大量白色泡沫漂浮物，特别是恒口镇3号景观坝上下游较为突出，大量污水被拦截淤积，水体呈黄褐色，并伴有酸臭味。2月28日，月河大同段有晕鱼、死鱼搁浅现象。当日，安康市环境监测站在月河沿线设置了16处监测断面，对水质加密监测，结果显示水体呈富营养化状态。
月河水质异常系多因素所致 有化工企业超标排放
李德朝介绍，据监测结果和排查情况分析，造成月河水质异常有4方面因素：
一是恒翔生物化工有限公司超标排污致水体污染；
二是月河恒口段3个景观坝影响河流生态基流，随意蓄水、放水，影响了月河水体流动，降低了水体的自净能力；
三是月河流域人口密集，春节前后生活污水产生量剧增，加之沿线大多数镇村生活污水未全部收集城镇污水管网集中处理，月河水量小，流速缓，水体自净能力减弱；
四是季节性水体富营养化，近期气温骤升，水体内氮、磷丰富，藻类生长较快，加剧了富营养化。
黄姜皂素厂超标排放被罚20万元
李德朝介绍，目前，汉滨区已通知沿河各镇办开展污染源全面排查，组织垃圾污水全面清理整治、保洁；并对月河晕鱼、死鱼回收做无害化处置；市、区环保局连续多次召开会议，研究部署月河水质异常应急处置工作。
“环保部门在恒翔生物化工有限公司现场约谈了企业法人，对生产线查封后还下达了停产整改通知书，并对企业超标排放行为进行立案查处”。李德朝介绍，环保部门还安排环境执法人员24小时驻厂监察督促其全面落实整改。“目前，已对企业下发了20万元的处罚。”
3月1日，汉滨区环境保护局再次对月河水质监测，监测结果显示：水体PH值酸度减弱，COD和总磷浓度较28日有所降低，且水质逐渐好转。截止3月4日，月河大同段等地水质已基本恢复。目前，环保局仍在严密监测，跟踪水质变化，以确保月河水质安全。
编辑： 王瑜
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