安康汉滨区首个省级文化产业示范基地揭牌

汉滨区首个陕西省文化产业示范基地揭牌现场。

汉滨区首个陕西省文化产业示范基地揭现场图。

西部网安康讯（记者 毛明博） 3月3日，汉滨区首个陕西省文化产业示范基地在安康香溪旅游文化广场揭牌。

安康香溪文化广场是安康市政府的重点文化产业建设项目，自2014年10月正式启动以来至今已入驻商铺共118户，建设项目位于安康中心城市南环干道与4A级香溪洞景区入口交汇处。是陕南首个集旅游、文化、商业于一体的古典旅游商业集群，也是汉滨区实现集吃、住、行、游、购、娱、体、疗、学、悟的旅游文化康养的综合体。

据了解，项目建设以“道”“福”文化为载体，融合旅游文化和汉水民俗特色文化，全面依托游客集散、服务接待、旅游购物、文化体验四大主体功能，建成游客接待中心及综合管理办公区、道教及养生文化展示区、民俗文化展示区、广场集散区、商业服务区、地下停车场6大片区。该项目规划用地28亩，建筑面积约4万平方米，总投资1.36亿元。

编辑： 王瑜