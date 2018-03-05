汉滨区表彰288名“自强标兵” 激发内生动力助力脱贫攻坚

汉滨区委书记王孝成等给受表彰的自强标兵等颁奖。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 陈善刚） 用身边人脱贫典型鼓舞身边人，用身边人自强标兵激励教育身边人。3月2日，在数万名群众的见证下，汉滨区公开表彰60名脱贫“自强标兵”和部分“交友帮扶先进个人”代表。

据了解，此次表彰的脱贫攻坚 “自强标兵”，他们有积极创业、实现脱贫的模范；有踏实勤劳、不等不靠的贫困户；也有艰苦奋斗、彰显共产党员情怀的老党员。尽管他们曾因各种因素致贫，但在各级政府的帮助和自身努力下，他们积极发挥主观能动性，自立自强，起到了榜样示范作用。

而受表彰的 “交友帮扶先进个人”，是来自汉滨区不同岗位、奋战在脱贫攻坚一线的基层干部、党员干部和热心参与扶贫工作的先进代表和个人，他们发扬脱贫攻坚精神，积极宣传和贯彻脱贫攻坚政策，利用自身优势，在知识、技术、信息等方面为贫困村、贫困户出谋献策，鼓实劲、办实事，通过自身努力和实际行动，让贫困村、贫困户实现脱贫致富梦。他们以自己的实际行动，发挥了基层先进典型示范带头作用 。

汉滨区一批交友帮扶先进个人被表彰。

2017年，汉滨区在23个贫困村1.5万贫困人口中评选出了288名“自强标兵”。这次集中表彰的是他们的中的代表。汉滨区脱贫指挥部相关人员介绍，通过表彰，有效破解农村自我发展不足和“精神贫困”难题，稳妥处理物质脱贫与精神提升、贫困户与非贫困户、政策帮扶与自主脱贫三大关系，有力促进全社会形成自立自强、苦干实帮、追赶超越的良好风气。

今年汉滨区有76个贫困村、4.07万贫困人口脱贫， 面对贫困劳动力就业难的实际情况，近期汉滨区还主动联系域内、域外用工企业，采取实地考察、劳务对接、签订协议等方式，征集了一批适合贫困劳动力的就业岗位。同时，组织用工单位和企业，积极举办贫困劳动力专场招聘会、赶集招聘、民俗招聘等活动，大力开辟各种就业渠道，大力开展农村实用技术技能培训，加强了贫困劳动力与就业岗位的双向对接，实现了贫困人员的就业愿望。

另据了解，在2月28日，由陕西省商务厅、安康市人民政府、汉滨区人民政府等举办的以“促进转移就业、助力脱贫攻坚”为主题的外派劳务推介会及苏陕劳务协作招聘会上，汉滨区已有3460人现场达成就业意向。

汉滨区一批自强标兵集中被表彰。

编辑： 王瑜