2岁娃生日当天去楼盘看房出意外，孩子手指被夹。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌） 武女士的儿子全全昨天刚刚两岁，可这个生日他却是在医院度过的，这一切得从几天前一次意外说起。

武女士：“就听到孩子哇地叫了一声，满地都是血。我老公叫我赶紧过来赶紧过来。”

出事当天，武女士夫妇带着全全去西安高新永和玺玥楼盘看房，刚进门不久就传来了全全的一声惨叫。

当事销售顾问：“当事我就往里面走，结果孩子在这里，手在这个位置。”

看到孩子的手被大铁门紧紧夹住，武女士夫妇一下慌了神，结果送到医院才知道情况十分紧急。

武女士：“送到高新医院人家不收，说手指翻出来的肉发黑了，怀疑坏死，让我们赶紧转院，派的120给我们送到521医院。”

随后经过一个多小时的手术，缝合了十几针又打了石膏，全全的中指才算保住，缓过神来的武女士对开发商大为恼火。

武女士：“出事以后人家就没一点反应，也没人帮我们送医院，站在那的，玩手机的，还有知道出来擦地面血的。”

2岁娃生日当天去楼盘看房出意外，孩子手指被夹。

永和玺玥开发商说，事后其实他们一直在积极协调，但武女士一家却并不买账。

销售经理：“没有逃避，要是逃避了我们就不会去医院。”

武女士：“那是我拉着你们必须去的。”

全全姑姑：“我们要求很简单，第一要他们书面道歉，第二赔偿医疗费。”

全全家人说，目前医疗费花费了近一万，加上护工和后期费用，他们向开发商索赔五万元，而开发商的态度却更坚决。

销售经理：“我们的代理公司表示了费用承担不了，昨天民警也调解了，也不行，不行咱就走法律程序。”

目前就赔偿问题，双方还在协商之中。

编辑： 王瑜