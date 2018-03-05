二十余载述写“雷锋日记”，“老客运”传承雷锋精神。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林） 在西安火车站，有一位坚持写日记的工作人员，记录着每天值班时为旅客服务的心情，身边的同事都称为“雷锋日记”。

“4月25日，白班，星期六，天气晴，我们客运服务工作，不过是扫地、送水、验票、报站、维持车站秩序，平凡的很，琐碎的很。我们客运服务工作人员，用自己的辛勤汗水和聪明才智，在人与人之间构建了相互理解，相互尊重，相互热爱的友善桥梁。”

这段摘自一篇写于1990年的日记，记录下的正是谭仲元对铁路客运服务的内心所感。27年间，他从西安车站的一名普通客运员，成长为一名客运值班站长；每天下班后，他都会把当天服务的场景，用文字记述下来。

西安车站客运值班站长谭仲元：“1990年，我们团员青年观看了一场电影《雷锋》，对我印象特别深刻，从那以后我就坚持岗位学雷锋，坚持在平凡的岗位上，为旅客做一些力所能及的好事，坚持记学雷锋服务日记。”

当年那个十七八岁的小伙子，如今已和西安火车站一起走过风雨30余载，每天服务的旅客也从日均两万到高峰期突破十万，从绿皮车到空调车，从普速列车到动车组列车，一切都在悄无声息中改变，而他也用一本本“雷锋日记”，书写着客运回忆。十年前的2008年春节，我国南方遭遇了一场50年不遇的冰冻雪灾，列车大面积晚点，大量返乡旅客滞留车站，望着密密麻麻的人群，一种无形的压力随之而来。

谭仲元：“最困难的时候，有那么一个旅客，双腿残疾，行动不便，非常困难，到了服务台请求帮助。”

当年场景中的残疾旅客就像今天遇到的这位老人，眼尖的老谭立马从车站的“丝路缘”亲情服务台推来了轮椅，一路通畅地将老人送到站台上。不管是十年前的南方雪灾，还是十年后的今天，老谭为旅客服务的结果都是那么的暖心。

谭仲元：“跟列车长沟通好，给予方便，能照顾他，路上能帮扶他一下。像这样的好事太多了，每个班都会发生的。”

随着移动互联网时代到来，49岁的谭仲元如今已不再手写日记，全部在电脑上输入工作日志。老谭说，学雷锋做好事其实很简单，可做一辈子好事就难了。从二十多年前的学雷锋先进个人，到雷锋候车室的挂牌，再到丝路缘亲情服务队的设立。不管记录“雷锋日记”的载体怎么变，学雷锋的队伍正在变的越来越庞大，为旅客服务的‘雷锋精神’正在代代传承。

编辑： 王瑜