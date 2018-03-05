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疑为半挂车撞上电动车 驾驶电动车男子当场身亡

时间：2018-03-05 20:25:52  来源：西部网-陕西新闻网  作者：佘燕峰

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疑为半挂车撞上电动车 驾驶电动车男子当场身亡

今天（3月5日）下午两点钟左右，西安西三环与阿房一路十字路口发生了一起交通事故，疑为一辆半挂车撞倒了一辆电动车，电动车上的一名男子当场身亡。

 

 

 

 疑为半挂车撞上电动车，驾驶电动车男子当场身亡。

 疑为半挂车撞上电动车，驾驶电动车男子当场身亡。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 佘燕峰） 今天（3月5日）下午两点钟左右，西安西三环与阿房一路十字路口发生了一起交通事故，疑为一辆半挂车撞倒了一辆电动车，电动车上的一名男子当场身亡。

目前，交警正在现场作进一步的勘察和处理。

编辑： 王瑜

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