行人过马路不看红绿灯，西大街交通很“添堵”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张学敏） 斑马线前车让人，那行人过马路时是否遵守了交规呢？正值午饭时间，记者在西安莲湖区西大街与南广济街的一个丁字路口看到，那里车流量与人流量都很大，而斑马线上却有一些行人过马路时不看红绿灯，给原本就不畅通的西大街添了不少堵。

行人：“这都是相互尊重的嘛，现在就是明明是红灯有的人就要闯，车也要给你停下来。”

记者：“你刚刚过马路闯红灯了你知道吗？不害怕危险吗？”

行人：“我看还有五秒钟。”

记者：“你看明明还有四十秒。”

行人：“下次注意好吧。”

记者还发现，很多行人在信号灯还是红色的时候就迫不及待地想往前走几步，无奈这车流量也太大了，最后只能在车流中等待红灯。

编辑： 王瑜