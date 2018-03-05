新闻频道 > 本网原创

行人过马路不看红绿灯 西大街交通很“添堵”

时间：2018-03-05 20:54:39  来源：  作者：张学敏

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

行人过马路不看红绿灯 西大街交通很“添堵”

斑马线前车让人，那行人过马路时是否遵守了交规呢？

 行人过马路不看红绿灯，西大街交通很“添堵”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张学敏） 斑马线前车让人，那行人过马路时是否遵守了交规呢？正值午饭时间，记者在西安莲湖区西大街与南广济街的一个丁字路口看到，那里车流量与人流量都很大，而斑马线上却有一些行人过马路时不看红绿灯，给原本就不畅通的西大街添了不少堵。

行人：“这都是相互尊重的嘛，现在就是明明是红灯有的人就要闯，车也要给你停下来。”

记者：“你刚刚过马路闯红灯了你知道吗？不害怕危险吗？”

行人：“我看还有五秒钟。”

记者：“你看明明还有四十秒。”

行人：“下次注意好吧。”

记者还发现，很多行人在信号灯还是红色的时候就迫不及待地想往前走几步，无奈这车流量也太大了，最后只能在车流中等待红灯。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

食客节后扎堆来“刮油”秦镇凉皮销售火爆

告别假期后“开学综合症”该咋治？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

4月地铁将整体延后运营时间 长途出行更便捷！

全景

专题