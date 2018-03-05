西韩城际铁路渭蒲特大桥开工 富阎一体化进程加快

好消息！西韩城际铁路渭蒲特大桥正式开工。

西部网讯（记者 鄢山宇） 近日，由中铁十一局集团承建的西韩城际铁路渭蒲特大桥正式开工，预计施工工期24个月。据了解，作为西韩城际铁路的重大节点工程，渭蒲特大桥的建设，将为西韩城际铁路的建成开通奠定坚实的基础。

西韩城际铁路是关中城市群城际铁路网的重要骨架线之一，该项目从西安北站引出，经过国际港务区、高陵、阎良、富平、蒲城、澄城、合阳和韩城。2017年12月7日，西韩城际铁路项目开工。

“渭蒲特大桥是西韩城际铁路的重大节点工程，西起蒲城县迎宾大道，途径紫荆街办洞耳村、双酒村、代家村、三兴村，东至椿林镇护难村，线路全长6.16Km，其中特大桥合计长度为 5263m，施工工期24个月。”中铁十一局三公司副总经理兼西韩项目负责人谢长征介绍说。

“西韩城际铁路的建设，将进一步加快富平阎良一体化进程，带动韩城融入西安一小时经济圈，促进沿线旅游资源开发，拉动和激活产业结构优化升级，方便沿线近700万人民群众出行。”据陕西西韩城际铁路有限公司总经理李宗华介绍，西韩城际铁路不仅推动渭北地区地域经济协调发展，也将对完善陕西省“米”字型高铁交通圈、加快构建“一带一路”交通基础设施将起到重要支撑。

编辑： 王瑜