西安"学雷锋"与时俱进 志愿者帮忙给手机贴膜装应用

志愿者围绕智能手机展开贴膜、手机打印照片、如何安装APP等移动互联网服务。
西安市红会医院的志愿者为市民提供健康义诊。
西部网讯（记者 鄢山宇）3月5日，记者从西安市2018年度学雷锋志愿服务集中行动启动仪式上了解到，今年西安将启动学雷锋志愿服务制度化、常态化示范社区工作，希望通过实施志愿服务项目化运作、规范志愿服务信息化管理等措施，推动学雷锋志愿服务在基层生根发芽。
给手机贴膜装应用 市民：虽是小事但很贴心
3月5日上午，由西安市委宣传部、市文明办、市民政局等11家单位联合主办的西安市2018年度学雷锋志愿服务集中行动启动仪式在灞桥区航天四院社区文化广场举行。
来自西安市卫计委、西安市体育局等十余家单位的志愿服务组织早早就搭好了服务台，除了为市民提供健康义诊、体能测试、食品及金融安全知识宣传等服务外，志愿者还帮市民给手机贴膜、打印手机照片、示范如何安装APP。
“现在很多老年人也用上了智能手机，但对互联网的一些应用还不熟悉，我们希望通过手机照片打印这样的小事，让他们感受到互联网的便利和福利。”王攀是团委副书记，当天他和同事们主要是给大伙打印手机照片。
8名志愿者被评为“五星志愿者”
启动仪式上还对2017年度西安市志愿服务先进典型进行了表彰。来自西安市第一医院援非“光明行”的医生宋国忠等8名志愿者被评为“五星志愿者”。
西安新城青年读书汇等7个团队荣获“最佳志愿服务组织”，莲湖区“邻里相伴·社区家庭”志愿服务项目等7个项目荣获“最佳志愿服务项目”，新城区西一路街道民乐社区等8个社区被评为“最美志愿服务社区”。
此外，30名优秀志愿者，18个优秀志愿服务组织，10个优秀志愿服务项目和10个优秀志愿服务社区同时受到表彰。
将建首批学雷锋志愿服务示范社区
记者从启动仪式上了解到，西安今年将启动建设首批10个学雷锋志愿服务制度化常态化示范社区。通过培育志愿服务意识、实施志愿服务项目化运作、规范志愿服务信息化管理、扩大志愿服务品牌化传播等，切实推动学雷锋志愿服务在基层生根发芽、造福居民群众，为营造崇德向善、诚信互助、邻里守望的良好社会文明风尚作出示范。
编辑： 肖昌希
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