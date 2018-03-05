身边活雷锋 渭南七旬老党员街头义务修家电

渭南七旬老党员街头义务修家电，被市民称为“身边活雷锋”。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 郭伟 陈浩）早该是安享晚年的年龄，可78岁的渭南老党员李长聆却坚持在渭南街头为市民义务修理小家电，成为市民身边的“活雷锋”。
李长聆的简易门店，位于渭南解放路中段的不太起眼地方。今天是全国学雷锋日，李长聆早早打开店门，又像往常一样忙着给市民维修家电。
渭南市民：“师傅，你看我这壶还好着没有？”
李长聆：“我给你检查一下，如果说是不换零件，我就给你修一下就对了。”
渭南市民：“好，谢谢、谢谢。”
在一个多小时里，先后有十多名市民前来维修家电，李长聆都热情接待，对家电仔细维修。
渭南光华社区党员李长聆：“我觉得这个家电浪费的太可惜了。本来这个东西比如它一百块钱，你花了二十块钱零件就可把它修起来，你把它一扔多可惜。我觉得人民需要我，好多的人来了以后说“你在这修，确实给我们带来了方便”，我一听这话，说真的比给我奖励多少钱我都高兴。我觉得我活的有价值。”
李长聆说，他年轻时当过兵，现已退休多年，由于特别喜欢研究电器，20年前就购买了维修工具和配件，义务帮助市民维修各种小家电和修磨剪刀。2014年，为了能让市民更方便，他就在家门口附近路边支起维修摊点，每天早上8点半到11点半，下午1点半到5点半正常“上班”义务服务，风雨无阻。三年多前，市新华书店帮助他在这里搭起这个不足5平方米的简易门店。
渭南市民杨兴林：“他每天坚持修理电器，到这来的时候人总是排着队。他的服务态度特别好，每次到这修理的时候都是免费修理，是我们身边的活雷锋。”
渭南市民魏育华：“我想李师傅能这样做，是不是大家都可以这样做？我想我也能帮我小区好多人，渭南好多人都向李师傅学习的话，是不是活雷锋会越来越多，也给渭南创建了一个更好的环境。”
李长聆说，他现在年纪大了，虽然视力还可以，但听力和牙齿不好使了，特别是牙疼的实在不行了，在推拖了好多次，昨天才在女儿强烈建议下拔掉坏牙，原计划今天要换牙，但想着有市民可能会前来维修家电，他又赶来为大家服务。
渭南光华社区党员李长聆：“雷锋是我的同龄人，好多人劝我说‘这样大年纪了，你还干啥啊，享福去！’我说‘这是我最大的享福。’只要我能动弹，还能拿的动工具，我就在这儿干下去，我就坚决干下去。”
编辑： 张娟
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