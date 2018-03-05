汉中城固青年农民白浪编导“雷锋剧”收视破百万

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 刘伟锋 通讯员 司京昆）“雷锋精神是社会主义核心价值观的生动体现之一，我只不过将身边的‘活雷锋’们用影视方式呈现出来，让他们在咫尺距离间走进千家万户。”城固籍青年农民导演白浪对新时代雷锋精神有着更为深刻的理解。
3月2日，白浪编导的城固本土影片《英雄本色》在当地影院首映，影片讲述了一名男警员屡次做为卧底为警方破获大案，在即将重返警队之时，为了拯救被要挟的三名群众，再次深入犯罪集团内部，最终成功捣毁犯罪集团、完成任务的故事。影片首映后受到优酷、爱奇艺等知名网络平台的关注和投放。目前，已有百万名观众进行了观影，好评率高达90%。把“活雷锋”事迹呈现到银幕中，增加人民群众学雷锋活动手段，用影像和鲜活的细节生动展现身边的雷锋，让他们的感人事迹与观众心灵产生共鸣，引导和鼓励观影者弘扬文明新风，籍此献礼第55个雷锋日。
据了解，这已是白浪个人自筹薪资拍摄的第11部电影，1989年出生于城固的农民导演白浪，自19岁起开始拍摄电影，代表作《红裹肚》《迷途》《再爱24小时》三部作品，得到了全国上百家新闻媒体的广泛关注。凤凰卫视《鲁豫有约》、辽宁卫视《王刚讲故事》、央视《社会记录》以及数十家省级卫视节目、平面媒体和网络媒体纷纷对其进行了个人专访。其个人也获得了民间影像奖、青少年数字影像传播等多个奖项。
编辑： 张娟
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