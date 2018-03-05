让阅读成为习惯 西安这个社区图书馆受到群众欢迎

年过花甲的刘嫱阿姨是图书馆里的常客。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 拓紫云）将公共文化资源向基层倾斜，把文化设施向一线延伸。陕西省计划到2020年，建立起符合百姓新需求的图书馆，让越来越多的居民享受到更优质的文化资源，让阅读成为习惯。

家住西安市北郊延长石油小区的刘嫱，目前退体在家，从去年下半年开始，每到周末或者空闲的时侯，就会到社区的图书馆读书、借书。这样的习惯，对于年过花甲的她来说，觉得很充实。

刘嫱：“麻将馆人多空气也不好，我觉得老年人嘛，除了睡觉吃饭，这是我最大的一件事，我可以来随意的看看我想看的书，这就是精神食粮不可缺少的。”

据了解，这个社区的图书馆共有200多平方米，可同时容纳20多人同时阅读。图书馆里，既有文学类、历史类、还有养生保健类、儿童读物等等，书架上分门别类整齐地摆放着1000多本图书，供居民们借阅。从去年建成以来，很受社区居民的欢迎。

和刘嫱一样，今年68岁的乔成炜，也是社区图书馆里的常客，经常来这里借书阅读。他说自己的读书习惯，也在潜移默化地引导和影响着孙子们。

乔成炜：“上午锻炼一下打打兵乓球，下午有时候,借回去家里看，一天还很充实，所以就养成个习惯。薄的(书)一个礼拜，厚的两个礼拜。对下一代影响很大，你经常看书，有时候,他看电视、手机，我说咱两都看（书），慢慢就引导，养成看书习惯，确实有好处，身教胜于言教。”

编辑： 张娟