开学第一天西安早高峰不太堵 校门附近交警加大疏导

丰镐一路东段的庆安实验小学门口早上交通情况。

西部网讯（记者 熊惠玲 实习生 马晴茹）今天（3月5日）是中小学开学第一天，恰逢又是周一，早高峰交通状况如何？记者通过走访多所学校周边并向西安市交警支队指挥中心了解到，早高峰期间，西安市区交通没有出现所担心的开学“爆发式”拥堵，整体平稳有序。

学校周边未现“爆发式”拥堵 路两头有专人管理

早上7点10分，位于西沣一级公路周边的西安高新逸翠园学校、西安高新第一中学、西安高新国际学校、高新幼儿园周边路段开始有车流汇集，记者观察到，此路段的车流量在7点半左右达到高峰，拥堵情况最为严重，但持续时间并不长，在7点50左右，此路段的车流量逐渐减少。

在丰镐一路东段的庆安实验小学门口，王女士在7点40分以前将孩子按时送达。“今天的路况感觉还挺好的，虽然是开学第一天但并没有想象的那么拥堵。”她说。

“今天感觉和平时的交通差不多，可能是因为周一，所以稍微要堵一些。”家长刘女士说，“我们家距离学校比较远，平时开车过来送娃不停就走了，学校路口两边都有人在管理，一头进一头出，挺有秩序的，只要大家按规定，就不会堵。”

在西二环的金光门小学门口，摊贩胡大姐一早便已经出摊，今天是开学的第一天，但她并没有看见大拥堵的情况，“学校门口不好停车，孩子家长们也很自觉，今天交通很有秩序。”

“七点同事们就赶到了学校门口，今天是开学第一天，所以在前期我们向学校了解了一下情况，小朋友加上教师总共有700人左右，人虽然不多，但如果每5个小朋友就有一个是家长开车接送，这里的交通压力还是很大。”在含光路与城南路西南角西安市第二保育院门口，交警碑林大队的民警们正疏导着交通，一位民警说，“在开学前，我们印发了提高规范停车的倡议书给学校，今天早上，学校的工作人员就会给家长们逐一分发，我们也会在现场及时疏导交通，对可能出现的拥堵做好预防。”

编辑： 张娟