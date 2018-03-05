开学第一天西安早高峰不太堵 校门附近交警加大疏导

丰镐一路东段的庆安实验小学门口早上交通情况。
西部网讯（记者 熊惠玲 实习生 马晴茹）今天（3月5日）是中小学开学第一天，恰逢又是周一，早高峰交通状况如何？记者通过走访多所学校周边并向西安市交警支队指挥中心了解到，早高峰期间，西安市区交通没有出现所担心的开学“爆发式”拥堵，整体平稳有序。
学校周边未现“爆发式”拥堵 路两头有专人管理
早上7点10分，位于西沣一级公路周边的西安高新逸翠园学校、西安高新第一中学、西安高新国际学校、高新幼儿园周边路段开始有车流汇集，记者观察到，此路段的车流量在7点半左右达到高峰，拥堵情况最为严重，但持续时间并不长，在7点50左右，此路段的车流量逐渐减少。
在丰镐一路东段的庆安实验小学门口，王女士在7点40分以前将孩子按时送达。“今天的路况感觉还挺好的，虽然是开学第一天但并没有想象的那么拥堵。”她说。
“今天感觉和平时的交通差不多，可能是因为周一，所以稍微要堵一些。”家长刘女士说，“我们家距离学校比较远，平时开车过来送娃不停就走了，学校路口两边都有人在管理，一头进一头出，挺有秩序的，只要大家按规定，就不会堵。”
在西二环的金光门小学门口，摊贩胡大姐一早便已经出摊，今天是开学的第一天，但她并没有看见大拥堵的情况，“学校门口不好停车，孩子家长们也很自觉，今天交通很有秩序。”
“七点同事们就赶到了学校门口，今天是开学第一天，所以在前期我们向学校了解了一下情况，小朋友加上教师总共有700人左右，人虽然不多，但如果每5个小朋友就有一个是家长开车接送，这里的交通压力还是很大。”在含光路与城南路西南角西安市第二保育院门口，交警碑林大队的民警们正疏导着交通，一位民警说，“在开学前，我们印发了提高规范停车的倡议书给学校，今天早上，学校的工作人员就会给家长们逐一分发，我们也会在现场及时疏导交通，对可能出现的拥堵做好预防。”
编辑： 张娟
娱乐以13项提名领跑的《水形物语》最终荣获最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导、最佳配乐四项大奖，成为最大赢家。03-05
娱乐第９０届奥斯卡奖颁奖典礼４日在洛杉矶杜比剧院举行，奇幻剧情片《水形物语》表现抢眼，一举夺得４个奖项，其中包括最佳影片奖和最佳导演奖两个重要奖项。03-05
娱乐巴黎时装周看秀归来的Angelababy一落地就收到重磅惊喜，一个以机器人为原型的1:1威尔士龙蛋糕，来自一起参加节目录制的英国小萝莉——威尔士公主战队。03-05
娱乐刚刚参加完春晚的哈萨克斯坦，歌手迪玛希做客《非常静距离》。这也是他首次接受深度访谈，就像主持人李静说的“音乐无国界”。03-05
娱乐有观众认为，《谈判官》里童薇与谢晓飞互相拉扯又彼此独立的爱情观，符合当下年轻人的情感状态。03-05
娱乐数据显示，今年2月，全国电影票房为101.40亿元，同比增长64%，超越去年8月创造的73.79亿元单月票房纪录。03-05
娱乐北京卫视推出的大型京剧文化传承节目《传承中国》在京举行开播发布会。03-05
娱乐“欢乐吉祥闹元宵！”2018年央视元宵晚会已于2月28日晚录制完毕。03-02
娱乐一年一度的艺考热闹启幕。连日来，中央戏剧学院、中国传媒大学、北京电影学院等知名艺术类院校招生考试陆续开考。03-02
娱乐2018电影“春节档”多项指标刷新电影市场纪录。公共话题的植入和大国担当意识的凸显、影片“拜年”气质明显、电影技术水平提升是明显特征。03-02
娱乐在2018年第7-8周榜单中，春节档电影表现强势，包揽前五。03-02
娱乐3月1日凌晨，张靓颖发布新歌《我要的》，作为圈内劳模，动不动就发歌没什么奇怪，不同的是这次发歌张靓颖实在太“任性”。03-01