15条留言有回复 碑林区永宁社区地面污水已清理

15条网友留言有回复。

西部网讯 杨凌区五泉镇毕公村一组路灯不亮、碑林区永宁社区污水四溢、天朗蔚蓝东庭因为钉子户停工……3月1日、2日,碑林区人民政府、浐灞生态区管委会、杨陵区五泉镇人民政府等12个党政相关单位回复了15条西部网网友留言。

杨凌区五泉镇毕公村一组路灯不亮

路灯照明已恢复

2月12日，网友“愉心”反映，五泉镇毕公村一组路灯到了夜晚漆黑一片，至今已有四个多月，一直就这样黑到春节，群众多次反映到村组无人管。希望政府为毕公一组路灯点亮多多费心，解决路灯一事，谢谢。

杨陵区五泉镇人民政府回复：经调查，年前，毕公村一组由于电力变压器调整，破坏了原有的路灯线路，现已根据现有线路，申请办理用电计量表，路灯线路已于春节前全部接通，路灯照明也已经恢复。

碑林区永宁社区污水四溢

地面污水已清理

2018年2月26日，网友“居民”反映，碑林区东关南街永宁社区环境脏乱差，违建房、摊贩、垃圾占道，污水四溢，春节前后一个月时间无人过问，附近居民苦不堪言。希望相关部门对环境卫生治理好。

碑林区人民政府办公室回复：关于违建房问题，规划碑林分局执法人员已于2018年1月2日前往现场进行调查，并于9日出具四份违法建设认定函，并函告区城管局进行依法拆除，现该处违建房屋正按法律规定进行下一步处理。

关于环境脏乱差问题，街办一是与此处房屋归属单位房地一分局兴庆路房管所联系，要求其尽快处理。二是安排人员对涌出地面污水进行清理，恢复了道路卫生。三是加大巡查力度，对该处占道摊贩进行劝离。

天朗蔚蓝东庭因为钉子户停工

将加快拆迁进度

2018年2月23日，网友“123”反映称，去年元月份买了浐灞二路天朗蔚蓝东庭10栋楼的房子，五证齐全的房子因为钉子户问题迟迟未动工，一年过去了，现在还是同样的状态。试问拆迁未完，国土局的五证是怎样颁发的？

西安浐灞生态区宣传中心回复：蔚蓝东庭小区位于赵村南堡南侧，北辰东路以东，广运潭西路以西的赵村储备地块内，其中涉及赵村南堡13户民房拆迁。

前期，我委在与有关单位进行充分沟通协调等工作基础上，启动了该13户村民民房的拆迁工作。目前，已完成测量评估11户、签协议9户、拆除9户。剩余4户暂未达成协议，其中启动司法程序1户。

近期因考虑到现场作业面受限，拆迁现场仅有一条入口，且路面已出现裂缝，局部已塌陷的实际情况，我委拆迁指挥部正在联系专业拆除队伍，准备实施机械拆除。

下一步，我委将采取“边拆边谈，以拆促谈”的方式，加快进度，争取早日交地。

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3月1日-3月2日有回复：碑林区东关南街永宁社区污水已清理

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编辑： 辛超