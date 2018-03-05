西安中小学今日开学 有小学生用PPT分享"年味儿"

3月5日是西安市中小学2018年春季学期开学第一天。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（3月5日）是西安市中小学2018年春季学期开学第一天，告别快乐的寒假，孩子们以崭新的面貌回到校园，开始了新学期的学习生活。

分享年味分享读书感悟 小学生快乐迎接新学期

在西安市翠华路小学，开学第一课以中队会的形式开展，围绕年味、读书、课间安全等，不同的年级有不同的活动主题。一年级和五年级的活动主题为“红领巾小健将课间活动金点子”。针对课间活动追逐打闹不安全的现象，向学生们征集课间十分钟趣智活动。孩子们显然是有备而来，提出了不少有趣的点子，其中好的想法将被采纳和推广。

二年级和四年级的活动主题为“红领巾小主人寻找年味之旅”。孩子们在寒假期间用文字和图片记录下了自己家乡的春节，还制作了年味书签送给家人。在开学第一课上，不少孩子在家长的帮助下制作了“年味儿”PPT，图文并茂地和同学们分享了自己的春节故事。

三年级和六年级的活动主题为“红领巾小书虫徜徉书世界”。寒假期间，孩子们制定了读书计划，背诵经典、做读书笔记，培养了读书兴趣。开学第一课上孩子们通过演讲比赛的形式，分享了假期里的读书心得。

据介绍，翠华路小学今年将以信息化带动教学发展，在原有试点基础上全面展开智慧课堂建设和电子书包的使用，将广泛开展“数学嘉年华”、“听写大赛”等学科主题实践活动；育人方面，开展“好习惯就是好人生”的习惯养成教育，进一步重视核心素养教育；进一步重视安全教育，重点预防校园欺凌，引导学生安全文明上网。同时，在教育教学全过程中引导学生弘扬和传承中华优秀传统文化。

今年西安将启动30所学校建设项目

据了解，今年西安将以补齐教育民生服务短板、破解“上学难”问题为抓手，推进教育优先发展，预期目标是全市学前三年幼儿毛入园率达到99%以上，义务教育巩固率达到100%，全市普惠性幼儿园占比达到65%，省级标准化高中（不含新建学校）占比达到100%。

今年西安将启动实施154所中小学全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目，启动新建西安市创新港中学等30所中小学及幼儿园建设项目。

深化大学区管理制改革，推广“名校+”办学模式，年内组建25个“名校+”教育联合体。加快消除“大班额”，年内全市义务教育学校消除66人以上的超大班额，落实《关于义务教育均衡发展提高基础教育整体水平的实施意见》，进一步缓解“择校热”，完善小学低年级“弹性离校”制度。

编辑： 彭芬