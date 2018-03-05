咸阳一停车收费人员服务态度差 收费员被罚50元

西部网讯 2月26日至3月4日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的45条答复。其中网友反映的“咸阳一停车收费工作人员态度恶劣”“秦岭野生动物园御园小吃街卫生脏乱差”、“鄠邑区韩西村村南违建无人管？”等问题，有了明确结果。
咸阳一停车收费工作人员态度恶劣
咸阳市：收费员态度恶劣被罚50元
【网友留言】2018年1月15日，网友“咸阳市民”反映，咸阳市彩虹二路与金华楼十字东南角，停车位收费没有公示牌，该处收费人员态度恶劣，多次与司机发生冲突。请咸阳市相关部门尽快添加公示牌并规范工作人员言行。谢谢！
2018年1月19日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了咸阳市人民政府。
【部门回复】2018年2月28日，咸阳市停车场建设管理有限公司给予回复：
关于该处收费员服务态度恶劣，我公司在进行调查核实中发现，该名收费员在车主拒缴停车费时，没有用恰当的方式与车主沟通，与车主发生言语冲突。经过我公司研究决定，对该名收费员进行扣除当月绩效工资50元，并重新参加岗前培训等处理意见。
秦岭野生动物园御园小吃街卫生脏乱差
长安区滦镇街办：部分商户被停业整顿
【网友留言】2018年2月23日，网友“鸟叔”反映，秦岭野生动物园御园小吃街卫生脏乱差，今天带孩子去了动物园，逛完后准备吃饭。走进对面的小吃城，本来说吃点东西，走了一圈突然没心情吃了。希望相关部门能够加强治理。
2018年2月27日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了长安区滦镇街道办事处。
【部门回复】2018年2月28日，长安区滦镇街道办事处给予回复：
经我街办调查后，发现小吃街周边确实存在较少脏乱差现象。由街办分管领导带队，组织市容办、网格办执法队员以及巡防队员共计70余人，垃圾清运车3辆，联合滦镇食药监所已经对小吃街内外进行脏乱差治理，并且对卫生不达标或证照不齐全的经营户进行查封，停业整顿。目前，小吃街内外基本无脏乱差情况。
编辑： 辛超
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