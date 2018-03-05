【新春走基层】向金：将创客之梦植根少年心

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王宏伟 张鑫）机器人、人工智能、3D打印这些听起来高大上的科技概念，在西安的一个创客空间不仅能全方位了解到，还能零距离触摸操作。而让人更为惊奇的是，这个创客空间的创办人竟然是一名语文老师。那么，一名语文老师如何学会计算机编程开发？为什么创办创客空间？他的创业故事又有哪些独到之处？

向金：“你好! 跳个舞吧！”

机器人：“我今天只准备了《小苹果》，你要看吗？”

向金：“要。”

这个会跳舞的机器人来自法国，对其进行二次编程开发的人名叫向金。从2014年开始，向金和他的团队已经研发了七八代机器人产品。

向金：“这个是我们今年才推出来的，看起来只是个小车，但是里面融入了很多机器人的元素，比如传感器的使用呀，就可以探测到距离，有了障碍物就会停止。第二看起来很简单的巡线，其实这就是无人驾驶最基础的内容。”

向金原是西安市一所铁路小学的语文老师，上世纪九十年代在西安一师范院校中文专业读书时对计算机产生了浓厚的兴趣。

向金：“那时候就碰到一个比较好的计算机老师，全班大部分孩子跟听天书似的，听不懂，只有我跟另外两个男生比较喜欢。老师有一天就突然给我一把钥匙，向金，我给你一把钥匙，这是机房的钥匙，你什么时候都可以来机房。从那以后，几乎只要有空就泡在机房。”

一把钥匙打开了向金通往计算机的大门。后来从师范院校毕业成为一名小学语文老师，向金依然热衷于计算机技术钻研。2004年，一次偶然机会，向金接触到 “机器人”知识后，满腔热情在校内组建“机器人”制作团队。

向金：“2004年就转到了机器人这个领域里，后来发现这是个巨大的坑，比我想象的要复杂得多，它不光是编程的问题，还涉及到硬件，还涉及到结构，还涉及到各种各样的传感器，各种的算法。”

机器人涉及到知识既综合又复杂，向金不是科班出身，虽然他下了很大的功夫钻研机器人知识，但计算机领域的发展更是日新月异，向金在其中更是走了不少弯路。

向金：“比如我最近发布的课程是双光电巡线的课程。以前在我做这个内容的时候，我都是用到非常传统的方法来去做，而且写的代码会很长很长，而学生的理解也特别难理解。到了2015年开始到2016年，我就总结了自己一套东西，其实你会发现就用两行代码就可以搞定，但是等于我用了十年的时间才摸索出来这样专业的方法。”

为了培养青少年对机器人项目的兴趣，向金还疯狂到自己掏钱举办竞赛。2012年，由于“RoboCup青少年机器人世界杯中国选拔赛”前面几届的比赛在广州等地都举办过，向金特别希望把大赛引进到西安来，但让向金失望的是周围没有这个氛围，不仅举办竞赛场馆费用高，还找不到资金等方面的支持，后来只好把大赛放在杨凌举办。由于这个比赛不能向参赛队员收取费用，向金负担了场馆、人员、道具等举办竞赛的费用。

向金：“花了几十万块钱，最后反正没办法，反正已经答应了这事了，我就开始弄。那次其实是最困难的一次，还好吧，最后有一些朋友也在帮助，你给点我给点，总而言之，反正几乎那次把我家掏空了。”

如今，向金成为西安交大附小一名机器人老师。十多年里，向金带领的青少年团队获得了国际国内机器人竞赛多次冠军。

西安交大附小五年级学生栗立堃：“编程走完一个地图，就会有成就感嘛，然后解决一个问题，也会有成就感。”

西安交大附小五年级学生董沛迪：“它能够训练你的逻辑思维，包括空间想象力这方面。”

向金的妻子毕杰：“我觉得跟他一方面性格喜欢探索，喜欢别人没有尝试过的东西，他对自己喜欢的东西比较执着，能够付出很多辛苦，这点也非常重要。”

2014年，向金了解到创客空间的概念后又萌发了新的想法，想创业办一个创客空间，培养更多的青少年人才。在去上海等地多次考察之后，他在西安和几个朋友筹资创办了公益性质的创客空间--指尖新空间。以开放性的空间，提供各种科技设施，让来这里的人互相分享他们独特的创意成果，把各自想法转变为现实，将创新思维根植于越来越多的少年心中。

向金：“当时并没有想创业的这个事情，就是觉得很好玩，有一批人，我们就想解决一些问题，大家有时候经常能学点东西，这就很好了。”

创客张鹏博：“3D打印机正在打印一个这样小车的外壳，制作这样外壳的话，一可以更美观，二可以根据学生自己的想法，可以DIY个性化的制作他们想要的外壳。”

西安远东一小老师郭文雅：“收获颇多，3个老师给我们讲的知识，让我们在学校是从来没有学习到的，比如我们只听说3D打印，但是我们通过这几天的学习，我们能够自己制图，通过激光切割机切割下来。”

如何保证创客空间的公益性？怎样把空间一直能够维持下去，又不至于商业味太浓？这几年向金的创客空间孵化出了很多可以支撑空间发展的项目，比如他们开发的一款机器人小车，融合了很多高科技技术，适合青少年人工智能的启蒙教育，在网上卖的比较火；针对中小型企业自动化升级，向金团队二次开发的工业级的机器人也已经有了订单。除此之外，还打造了一些空间之外的延伸活动，比如创客课程设计、科技节活动设计等等。

2015年，“指尖创客教育”作为第一个单独的盈利项目从指尖创客空间孵化出来，成为专门从事少儿教育的机构，目前已在西安开了7家连锁店。

指尖创客教育技术总监蒋旭：“从最开始制图、材料的准备、组装都是孩子自己来实践的，注重培养孩子动手能力和开放性的思维。”

向金在打造创客空间时，注重创客们之间的交流互动，建立起一个不分年龄、职业的创新分享平台，帮助引导更多热爱科技创新的人在玩中把创意变为现实。

西安高新国际学校老师张向梨：“现在通过他今天的培训，也特别有趣味，同样一个很死板的硬件，他能讲出趣味性，我希望我的课程设计方面多向他学习。”

某创客教育公司工作人员：“对于小学生来讲就是我如何把人工智能的技术用到我想做的事情中，这个就是非常好的点，向老师今天所做的点都是这些的缩影。”

向金：“我就喜欢倒腾一些东西，但在我家不合适，放在你家是你一个人玩，这个东西的效益没有发挥到最大，那我干脆放到空间，让所有人都能来玩。”

希望创客空间保证它的原汁原味，它不是个创业空间，我们把它定位在创新空间，我们希望创客空间下一步发展的方向更加倾向于互联网化。更多偏重内在深层的挖掘，就是人工智能，这是我们未来创客空间主打的领域。

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编辑： 辛超