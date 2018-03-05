【三秦楷模 时代风范】向陈士橹、柯小海、刘永生学习

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，请点击图片进行留言。

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李云峰 王勇）近日，省委办公厅下发了向“三秦楷模”陈士橹、柯小海、刘永生开展学习活动的决定。那么，这几位“三秦楷模”究竟是什么样的人？他们身上有怎样可贵的品质和精神？今天的节目，就让我们跟着记者的镜头一起来走近他们、认识他们。

陈士橹：航天报国 拓路苍穹

陈士橹：“我说从航空上到航天是一大步。我说我相信其他国家不会是把航天要拿掉，取消要做航空，不会的。钱学森自己也跟我讲，他说陈士橹，他说我是赞成支持你的。”

这位老人就是陈士橹，生前系中国工程院院士、西北工业大学航天学院名誉院长。陈士橹是浙江东阳人，1958年从苏联进修归来后奉命筹建西工大宇航工程系，自此在西安扎下根来，一待就是58个年头。

上世纪60年代初，刚步入正轨的西工大宇航工程系突然面临着被撤并的风险。为此，陈士橹四处奔走呼吁，最终得到钱学森和国家层面的支持，这才有了节目开头钱学森支持陈士橹的那番话。而西工大宇航工程系也成为全国航空院校中唯一一个没有被撤并的宇航系，为我国的航天教育事业保留下了“火种”。

西北工业大学副校长何国强：“应该说陈院士当时这种坚持非常重要，为我们整个学科的发展、国家的航天事业储备了一支很强的队伍，现在学校也参与了大量的国家重大发展规划，成为支撑航天强国建设的重要力量。”

陈士橹是我国著名的航天动力学专家，年逾古稀时，他还指导弟子唐硕及其团队为神五飞船上天提出解决方案，帮助神州五号飞船得以遨游太空。

虽然身为院士，但陈士橹在生活上却很简朴。至今，家里还保留着60年前西迁时带来的衣柜，保留着30年前买的西服。不过，他对自己节俭小气，但对别人却是慷慨大方，多年来先后向灾区和家乡捐款100多次，病逝前还不忘将毕生积蓄的100万元捐献给学生。

陈士橹女儿陈清怡：“他就是自己身体不好了，觉得想做的事情可以说是有心无力了，希望就是说，对优秀学生、对贫困学生，还能起一点作用。”

柯小海：不忘初心 一心为民

黄陵县双龙镇索洛湾村党支部书记柯小海：“游客进来后这块儿是光的，大人都不要紧，小娃万一掉进去了怎么办，把咱的护栏拿进来把这块隔离起来。”

再过半个月，黄陵县双龙镇索洛湾村的鱼池沟景点将正式开门营业，作为村党支部书记，柯小海几乎每天都在忙着安排工作。如今的索洛湾村山清水秀、风景如画，是远近闻名的富裕村、示范村、文明村。然而，在2000年柯小海担任村支部书记时，索洛湾村却是另外一番景象。

黄陵县双龙镇索洛湾村党支部书记柯小海：“有多穷？就是中午吃面条，这个面够不够，要拿着盆在别人家借。”

为了解决群众的温饱问题，年仅24岁的柯小海上任伊始，便带领党员干部和村民修路改水，发展香菇、木耳等多种产业，使得群众的生活水平得到明显改善。2005年，看到附近年产一千万吨的黄陵二号矿投入运营，他动起了心思，以村集体的名义办起了一个大型停车场，村民们从此有了固定、可观的分红。

黄陵县双龙镇索洛湾村村民张军朝：“2017年是4口人，每人分6000元。”

2012年，黄陵国家森林公园开工建设，柯小海又动起了发展乡村旅游的念头。村上先后投资了1000多万元，打造鱼池沟景点、沮河漂流、生态花园餐厅等项目。

黄陵县双龙镇索洛湾村党支部书记柯小海：“我想一个村要想做好，你就要有好多种产业，我要把产业放宽放大。”

如今，在柯小海的领导下，索洛湾村不仅建起了129栋特色民居，而且人均收入突破了2.9万元，使村子的面貌发生了翻天覆地的变化。

黄陵县双龙镇索洛湾村党支部书记柯小海：“如果我的私心很重，那么我们的停车场、我们索洛湾所有的产业，我都可以私有化，但是如果你把公心都放到群众那里去，那么，你就要给群众谋利益。”

刘永生：乡村120 健康守门人

从开门坐诊，这已经是刘永生当天上午接待的第18位患者了。从医41年来，刘永生一共接诊9万人次，出诊近万人次，被潼关县秦东镇方圆百里的群众称为“乡村里的120”。刘永生是潼关县秦东镇荒移村人，上世纪七十年代当上乡村医生。由于群众需要，他自学了按摩、针灸、洗胃、导尿等专业技术。

刘永生妻子王榜花：“他就在他身上扎针，青一块紫一块，满是针眼。除了他带了伤，他还要我家人体验，看学的那些东西是不是真的很有效。”

为了方便群众就医，五年前，刘永生花了3万元买了一辆小轿车，由儿子开车送他出诊。这辆车如今已经成为周围群众的“120”救护车。从医41年来，刘永生对待患者如亲人。老人大便不下，他用手抠；产妇需要输血，他无偿献血。潼关县太要镇南歇马村的汪稳草今年68岁，大儿子患有精神病，小儿子患有强直性脊椎炎，20年前偶然求医到刘永生门前，从此，刘永生就成了他们家的常客。不仅带着他们娘仨去省、市看病，还先后垫资3万多元给他们。

潼关县太要镇南歇马村村民汪稳草：“药费买上、钱掏上，回来还要给我买吃的。咱就觉得，我就说永生你对我这么好的，就说咱不沾亲不带故的。你听永生说啥？嫂子，这一句话我一生感动，我直到现在黑了睡着想起来都流泪。他说嫂子，不灵醒的娃在你跟前，娃跟着你确实可怜。就说没有一种父爱，这是我一点小小的关心给他们。”

医者仁心。41年来，刘永生共为患病群众垫资或者免掉费用25万多元，他因此也获得了“最美潼关人”、“三秦最美医生”、“陕西省劳动模范”等荣誉称号。

潼关县秦东镇荒移村村医刘永生：“那你作为一个医生来说，首先你就要把你的位定好。你是个乡村医生，就要解决群众的痛苦，你不解决痛苦，你就失职了。那你咋能叫个医生？咱就是要做好群众的守门人。”

评论员袁秋香：“我觉得他们三个人身上其实是有一些共同点的。首先，就是那种灿烂的人性的光辉，就是对自己身边的人，不分亲疏都充满着爱，而且全身心地为他们的需要、生存或者成长服务；其次，就是他们顽强地坚守着一条底线，就是恪守自己做人做事的底线和梦想；三是他们都有一种很高尚的无私奉献精神，就是为了成全他人是放弃了很多东西。我觉得这些都是我们民族传统美德在他们身上的一种体现。那么，我们都应该向他们学习，让自己的人生和这个社会变得更加美好。”

从陈士橹、柯小海、刘永生三名“三秦楷模”身上，我们看到的是他们热爱事业、锐意进取的拼搏精神；立足岗位奉献、恪尽职守担当的务实作风；勤勉勤俭、淡泊名利的人生境界。希望他们的事迹，能激励和引导全省干部群众在全面落实“五新”战略任务、奋力追赶超越的实践中学习先进、争当先进。

请使用微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 辛超