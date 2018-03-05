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春运资讯·3月5日西安加开11列车 省内各地往西安客流大

时间：2018-03-05 10:27:50  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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春运资讯·3月5日西安加开11列车 省内各地往西安客流大

今天（3月5日），西安铁路局集团公司加开长途始发列车11列，省内各地整体上往西安客流较大，西安往省内各地票额能力较充足。

西部网讯 今天（3月5日），西安铁路局集团公司加开长途始发列车11列，省内各地整体上往西安客流较大，西安往省内各地票额能力较充足。

今日加开长途始发列车11列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次，西安—上海K4026次，西安—贵阳K4632次，西安—乌鲁木齐K4629次，安康—广州K4564/1次，宣汉—上海K4258/5次。

加开省内始发列车25列：西安北—汉中D6841/2次，D6845/6次，西安北—宁强南D6849/50次，西安—宝鸡T7011/2次、T7013/4次，西安—宝鸡K8171次，西安—神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡—神木T7012/1次，西安—安康K8234/5 K8236/3次，安康—西安K8240/37次，安康—府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安—略阳K8173/4次，安康—宣汉K8225次、K8213次，宣汉—西安K8218次。

从车票预售情况来看，动车组：今日，北京、广深、上海、南昌、武汉方向高铁列车已基本售完；太原、成都方向部分时段动车组车票已经售完，早晚时段车次还有余票。兰州、西宁、南宁方向均有剩余。

省内各地往西安客流较大，西安往省内各地票额能力较充足。

普速列车：北京、上海、广州、沈阳、银川、呼和浩特方向卧铺及有座票额基本售完。省内西安往陕北榆林、神木，陕南安康及往彬县、韩城方向各次普速列车均有部分余票，各地往西安方向客流较大。

编辑： 肖昌希

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