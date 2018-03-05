走近“世界记忆大师”：一分钟记忆一副打乱的扑克

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）如果将一副扑克牌的顺序随意打乱，你能用一分钟甚至更短的时间准确记住所有纸牌的顺序吗？显然，一般人无法做到。然而，宝鸡的两位“世界记忆大师”——16岁的宝鸡中学高二学生张鼎君和30岁的公司职员韩明明就能做到，他们甚至还能在1小时内记住十几副扑克牌的顺序，在15分钟内记住300多个抽象图形。他们因此获得了世界脑力锦标赛颁发的“世界记忆大师”称号。

这天下午，宝鸡市一家房地产公司的普通职员韩明明现场向记者演示了他的记忆本领。记者随机写出了240个0到9的数字，随后韩明明开始记忆。

时间来到3分多钟，韩明明拍停计时器，然后开始按照顺序背诵，全部背出，无一错误。

同样在宝鸡，还有一位16岁的高中女生张鼎君，也拥有超强的记忆力。

最近，在宝鸡中学高一（2）班的主题班会上，记者见到了正在通过记忆扑克牌的方式给学弟学妹们展示记忆方法的张鼎君，2016年，她作为陕西省首位世界记忆大师，被宝鸡中学特招入学。

宝鸡中学高一2班班主任张璐：“谁愿意挑战这位学姐，在十五分钟内，看你能记住一副牌里面多少张数字和花色呢，愿意的同学请举手……”

经过十五分钟的测试，最终，参与活动的5名学弟学妹，最多的记住了22张。而张鼎君一个人成功记住了5副扑克260张牌的花色和顺序。

看到这里，大家肯定会感到好奇，这两位看似都是普通人，他们缘何拥有超强记忆力？他们的记忆绝活是怎样炼成的呢？是天赋异禀拥有超级大脑，还是普通常人勤学苦练拥抱成功？

韩明明告诉记者，他2016年8月收看江苏卫视的“最强大脑”节目时，被选手惊人的记忆力震撼。

世界记忆大师韩明明：“当时看了第一反应就是觉得这个是非常人所为，都觉得他们肯定是天赋异禀，不是说常人都可以做到的本事，从内心是非常渴求，自己是不是也可以做到。”

通过了解，韩明明发现电视节目里的那些选手很多都来自“世界脑力锦标赛”，这是由世界记忆力运动委员会组织的世界最高级别的记忆力赛事，赛事所产生的成绩可以直接记入世界吉尼斯纪录。恰巧，韩明明的妻子之前从事的工作，接触过一些增强记忆的方法。

世界记忆大师韩明明：“妻子随意去写一些随机数字，然后花很短的时间，正着背、倒着背，抽背，让我也觉得常人也可以做到的事情。”

通过妻子的介绍和自己查资料，韩明明发现这看似不可思议的超强记忆力，其实普通人通过训练也是可以掌握的。那么，自己能否也成为记忆大师呢？

世界记忆大师韩明明：“就是一种渴求，对自己的一种挑战。”

2017年3月，韩明明找到一家专门帮助训练记忆的机构，报名开始学习。然而在学习之初，他却差点放弃。

世界记忆大师韩明明：“从刚开始的记扑克牌也好，记数字也好，刚开始可能三四分钟一副扑克牌都记不完，那会儿对自己来说，就觉得这个事情很难很难，会有想放弃的念头。”

最终，挑战自我的信念和对神奇记忆世界的强烈好奇心使韩明明坚持了下来。2017年12月6日，韩明明参加了第26届世界脑力竞标赛决赛，最终以总分4694分获得“世界记忆大师”的称号，成为陕西省获得此项称号的第二人。

韩明明告诉记者，生活中多数人是靠左脑记忆，也就是死记硬背，这种方法记得快忘得也快，其实右脑的图像记忆才是最快的，把需要记忆的事物转换成图像并通过联想来进行记忆，不仅速度快效果好，而且有利于开发人脑的想象力和创造力。这种方法，其实普通人通过有技巧的训练都有可能做到。

世界记忆大师韩明明：“让每一张图或者没有任何关联的一些东西，通过一些关联，形成一幅很生动的画面，然后方便人去记忆。”

以最难的数字记忆来说，韩明明介绍，每个记忆大师都有一套自己独特的编码,而他的编码都由自己赋予。以0-9的数字为例,每两个随机组成一个编码，一共100个,编码可以是篮球、飞机、阿姨、墨水、鳄鱼等等。韩明明透露，看到数字之后，他的大脑很快就将数字两两一组进行了“翻译”，此外，他还有1000多个辅助记忆的地点词汇，作为他的记忆工具，这1000个地点是需要熟记于心的。

世界记忆大师韩明明：“会慢慢加大一些自己的训练量，到最后平均可能每天花两到三个小时，去做这个训练。”

与韩明明一样，张鼎君能快速记忆随机扑克，也是使用了自己的记忆工具。

世界记忆大师张鼎君：“我的方法就是，把每一副每一张牌转换成一个图像，也就是我的大脑里面呈现的都是图像，这样的话大脑也会容易接受一点。”

张鼎君说，在训练时，每张牌都对应一个固定的图像，52张牌对应52个图像，看牌时在脑中把牌转化成图像，再通过想象把图像串联成一组活动的画面，就很容易记住。比如，梅花4对应的是一位绅士，方块9对应的是一条狗，红桃7对应的是耳机。如果牌的顺序是梅花4、方块9、红桃7，他在脑中想象的情景就是一个绅士怀抱着一条狗，狗带着耳机。以此类推，通过脑中幻想的一个故事，一副牌很容易就能记下来。

宝鸡中学高一2班学生：“我觉得记忆其实也挺难的，就是和刚才学姐说的一样，也需要正确的方法。”

宝鸡中学高一2班学生：“这个如果能很好地应用在学习方面的话，我想应该也能取得很大的进步。”

采访中，张鼎君的启蒙老师魏一军也告诉记者，记忆训练只是让大家获取一种技能,而这种技能普通人都可以拥有,没有什么玄乎的东西，都是通过刻苦训练而来的，贵在坚持。

张鼎君的启蒙老师魏一军：“她成功最根本的原因是她一直能把这个坚持下来，当时比她学得好的几个同学，都没有能够坚持，最后都没有取得像张鼎君这样的成绩。”

目前，全球获得“世界记忆大师”称号的共有547人，其中我国有400多人，陕西省只有张鼎君和韩明明2人。

采访中两位世界记忆大师都告诉记者，人的大脑潜力巨大，掌握了方法，再加上训练，人人都可以拥有“超级大脑”。记忆训练时，他们的专注力、想象力、观察力都得到了培养，这同时也是他们不断挑战自我，完善自我的过程。

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编辑： 辛超