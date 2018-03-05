韩勇：充分发挥新时代人民政协作用 为政协事业蓬勃发展提供强大动力
时间：2018-03-05 09:39:57
来源：西部网-陕西新闻网
作者：李媛
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
韩勇：充分发挥新时代人民政协作用 为政协事业蓬勃发展提供强大动力
3月4日，全国政协委员、省政协主席韩勇在审议全国政协常委会工作报告时指出，要坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，打牢团结奋斗的共同思想政治基础，充分发挥新时代人民政协作用，为政协事业蓬勃发展提供强大动力。
西部网讯（特派北京记者 李媛）3月4日，全国政协委员、省政协主席韩勇在审议全国政协常委会工作报告时指出，要坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，打牢团结奋斗的共同思想政治基础，充分发挥新时代人民政协作用，为政协事业蓬勃发展提供强大动力。
韩勇指出，俞正声主席所作的常委会工作报告立意高远、内涵深刻，通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于人民政协工作的新思想新论断新要求，对十二届全国政协工作的回顾全面到位、客观中肯，对新一届全国政协工作的建议重点突出、目标明确，是一份明确新时代政协工作任务要求的重要报告。
韩勇强调，要做好新时代政协工作，必须遵循习近平同志关于人民政协工作的新思想；要坚持围绕中心、服务大局，把推动高质量发展作为履职关键点，牢固树立以人民为中心的发展思想；要坚持推进政协协商民主建设，积极搭建机制化、常态化的协商平台；要坚持大团结大联合，继续做好凝聚人心、汇聚力量的工作；要坚持推进履职能力建设，增强调研前瞻性、客观性、针对性，把新时代人民政协事业不断推向前进，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国作出新的贡献。
编辑：
张娟
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐巴黎时装周看秀归来的Angelababy一落地就收到重磅惊喜，一个以机器人为原型的1:1威尔士龙蛋糕，来自一起参加节目录制的英国小萝莉——威尔士公主战队。03-05
娱乐刚刚参加完春晚的哈萨克斯坦，歌手迪玛希做客《非常静距离》。这也是他首次接受深度访谈，就像主持人李静说的“音乐无国界”。03-05
娱乐有观众认为，《谈判官》里童薇与谢晓飞互相拉扯又彼此独立的爱情观，符合当下年轻人的情感状态。03-05
娱乐数据显示，今年2月，全国电影票房为101.40亿元，同比增长64%，超越去年8月创造的73.79亿元单月票房纪录。03-05
娱乐北京卫视推出的大型京剧文化传承节目《传承中国》在京举行开播发布会。03-05
娱乐“欢乐吉祥闹元宵！”2018年央视元宵晚会已于2月28日晚录制完毕。03-02
娱乐一年一度的艺考热闹启幕。连日来，中央戏剧学院、中国传媒大学、北京电影学院等知名艺术类院校招生考试陆续开考。03-02
娱乐2018电影“春节档”多项指标刷新电影市场纪录。公共话题的植入和大国担当意识的凸显、影片“拜年”气质明显、电影技术水平提升是明显特征。03-02
娱乐在2018年第7-8周榜单中，春节档电影表现强势，包揽前五。03-02
娱乐3月1日凌晨，张靓颖发布新歌《我要的》，作为圈内劳模，动不动就发歌没什么奇怪，不同的是这次发歌张靓颖实在太“任性”。03-01
娱乐当地时间2018年2月28日，法国巴黎，凯特·莫斯（Kate Moss）现身街头。03-01
娱乐湖南卫视原创魅力声音竞演秀《声临其境》将配音表演上升到声音艺术，让戏骨们从声技的切磋竞技中展现自身才华。03-01
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经如今，“智能+”社会已步步临近，社会各界也正积极勾勒未来社会图景。03-05
财经全球不少国家和地区正在感受或已体验到中国的支付速度，并向中国争相取经。03-05
财经随着春节结束，各大城市土地市场陆续重启，尽管不同城市冷热不均，但是整体成交依然刷新了历史同期纪录。03-05
财经虽然受春节因素影响，近期我国中小企业经营状况有所走弱，但节后生产活动恢复良好，企业信心在回升。03-05
财经随着务工人员陆续返城，深圳招聘市场求职人次逐渐增加。03-04
财经因为数据的注入，社会生活的各个领域都在发生“蝶变”。数字经济不断创造新的可能，也成为中国经济发展“新高地”。03-04
财经博弈多年的“配额制”政策随着2018年出台似乎指日可待。03-04
财经一直以来，A股市场退市制度不完善，指标相对单一、退市率整体较低饱受诟病。03-04
财经今年物价剪刀差收窄将成大趋势，有利于中下游行业盈利持续改善，全年物价仍温和运行。03-04
财经2017年是供给侧结构性改革的深化之年，多个指标超预期完成，“三去一降一补”成效明显。03-04
财经交易所网站3月2日披露的关注函，要求山东地矿就变更审计机构原因，以及能否按时完成审计工作披露年报等问题做出详细解释。03-03
财经这些成绩，显示出以习近平同志为核心的党中央以经济治理思想的重大创新，成功驾驭了经济发展大局。03-03
文化由陕西省京剧院演出的现代京剧《老倔头“斗酒”传奇》春节巡演第一站来到了陕西省安康市宁陕县，精彩表演获得了观众的阵阵掌声。03-05
文化从渭河以北到秦岭以南，从农家小院到整肃军营，从敬老中心到建设工地，到处都活跃着文艺志愿者辛勤奔忙、服务百姓的身影。03-05
文化正月里，西安市举办了一系列文化庙会活动，为人们奉上一场将传统与现代、古老与时尚相融合的节日文化盛宴。03-01
文化随着正月十五元宵佳节临近，西安灯笼市场顾客不断，各种手工传统灯笼以及造型别致的花灯受到消费者青睐。03-01
文化以西安、咸阳、安康为代表，陕西通过魅力独特的“陕味新年”，让广大群众在新春佳节之际享受到了丰盛的传统文化大餐。02-27
文化农历狗年春节，陕西西安等地用多场庙会、社火、灯展等中华传统民俗文化活动，引燃浓浓年味，并在多场活动中注入新元素。02-26
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
文化专家指出，培养公众对历史文物的敬畏之心需要几代人的努力和教育的支撑，是一个漫长的过程。02-20
文化特设在陕西历史博物馆观众服务区的“文物保护修复展示室”，大年初一起向观众正式开放，观众不仅可以看到文物修复过程，还能与里面的修复师互动交流。02-20
文化中国驻英国大使刘晓明在致辞时说，兵马俑时隔11年后再次来到英国，成为今年中英人文交流又一件盛事。02-14
三农张桃林3日下午在“委员通道”接受采访时说，要对农产品质量安全问题坚持“零容忍”，将从三方面入手解决产地环境和农产品质量安全。03-05
三农2018年，陕西将建设2.6万公里通村通组沥青（水泥）路、整治7400公里农村公路“油返砂”路段。03-05
三农陕西省第五届“世界野生动植物日”宣传活动举行，宣传活动以“保护虎豹，你我同行”为主题，倡议保护虎豹等大型猫科动物。03-05
三农党的十九大把乡村振兴战略作为国家战略提上党和政府工作的重要议事日程，并对具体的振兴乡村行动明确了目标任务，提出了具体工作要求。03-05
三农乡村振兴是要靠人去做的，我们要联合优势涉农企业和社会资源，在5年内培养10万名新型职业农民和乡村农技员，助力乡村振兴。03-05
三农市上下积极抢抓机遇，全力推进项目建设，力争为黄土高原山水林田湖草生态保护修复树立样板，为全国推广积累经验。03-05
三农截至3月2日，西安市阎良区绿水养殖专业合作社喂养的360只母羊已生产380多只羊羔，仅此一项收入十几万元。03-05
三农千阳县南寨镇以打造红色教育基地、绿色产业基地、蓝色培训基地的“三色基地”为抓手，持续培育农村发展、农民增收、精准脱贫新动能。03-05
三农该县已全面建立“放心村、一般村、复杂村”三级换届预判台账，制订换届预案，全面完成村级财务审计。03-05
三农3月3日上午，引镇街道举办劳动力转移现场招聘会。招聘会现场，引镇辖区共有1300余人应聘参加，有236人初步达成就业意向。03-05
三农现在我们通过线上平台，可以购买到全国各地的水果、蔬菜，而跨境电商将是国与国之间开展的农产品贸易。03-02
三农深刻认识推进农业绿色发展的艰巨性和系统性，持续发力，久久为功，坚决打赢农业面源污染防治攻坚战，促进农业绿色发展。03-01
旅游3月4日，贵阳市民在河滨公园游玩。 当日，贵州贵阳市天气晴朗，众多市民来到河滨公园游园赏花，畅享美好春光。03-05
旅游春节过后，随着机票、酒店价格的大幅回落，从2月下旬开始到3月期间，出境游成交价格环比春节期间下降近五成。03-05
旅游民航局运输司相关负责人对此进行解读称，到2020年，航班正常水平稳步提升，全行业航班正常率达到80%以上。03-05
旅游游客站在乌来吊桥上欣赏美景。台湾新北市乌来区地处深山茂林中，以瀑布、温泉和小火车闻名，是台北市民休闲的后花园。03-05
旅游3月4日，第十八届春城桃花文化节在昆明市郊野公园启幕。34位萌娃在老师及家长的陪同下，带着画纸和笔，走进大自然。03-05
旅游3月3日，一只小鸟在贵州省从江县的油菜花田中停留。随着气温不断升高，南方多地花儿绽放，散发着春的气息。03-05
旅游3月2日，正月十五，西咸新区沣东新城沣河东岸的诗经里小镇迎来一年中最热闹的时候，各式各样的花灯把诗经里小镇装点得分外喜庆。03-03
旅游作为“西安年·最中国”活动的组成部分，西安世博园的新春民俗文化节通过民俗文化等系列活动吸引游客，人气十足。03-02
旅游3月1日上午，在西安港务区管委会和新筑街道办的亲切关怀下，骏马村的所有乡亲父老欢聚一堂、载歌载舞迎来了骏马村“元宵节文艺汇演”专场活动。03-02
旅游元宵节前夕，中建三局西北公司的50名农民工登上城墙，观看灯展。03-02
旅游3月1日晚，西安永兴坊非遗美食街区内彩灯高挂、鼓乐喧天、好不热闹，商家和游客共同参与，以老传统和文化内涵为支持，共庆元宵佳节。03-02
旅游近日，记者从湖北省旅发委获悉，该省将开启新的三年“旅游厕所革命”行动，三年内将计划新建、改扩建旅游厕所2883座。03-02
美食春节回家不妨尝尝悦己乐活推荐的这7道美食料理，让你在享受美食的同时也能拥有水嫩容颜。03-05
美食说起绿豆饼，很多童鞋就想到了那几家火到不行的馆子，每次去晚了还有可能吃个闭门羹，今天咱们就来学学在家如何制作绿豆饼，再也不用去排队了！03-05
美食现在是一年四季最寒冷季节，有些人一天到晚都是手脚冰凉，非常的畏寒怕冷，尤其是一些女性朋友。03-05
美食时下，燕麦以其独特的保健功能而受到人们的青睐，但盲目跟风者肯定不少。当你读完本文后，你就会明明白白吃燕麦了。03-05
美食原本单一的味道和口感，由于沙拉酱和蔬菜丁的加入，变的多样且富有层次。03-05
美食蜂蜜食疗在我国已有几千年的历史。蜂蜜营养丰富，含有葡萄糖和果糖70%左右，冬季食用蜂蜜有四大好处。03-05
美食俗话说：“春困夏乏秋打盹”，那么有什么方法可以缓解在春天的困乏症状呢?除了要保证充足的睡眠以外，饮食上也是需要特别关注的。03-02
美食寿司可以有怎么样的变化呢？想必很少人会把寿司和派联想在一起。“寿司派”就完全是个东西方食物结合的创意产物！03-02
美食大家一样都是用手机拍美食照片，为什么有的人能拍的美美的，有的人就拍不好看呢？那是你还没掌握技巧！03-02
美食松饼我觉得是特别适合家庭制作，营养好吃又管饱的能量点心，用来做早餐或下午茶都是不错的选择。03-02
美食2012年步入社会，从那年开始，北京雾霾加重。生活在这样一个都市，雾霾和沙尘无处不在、防不胜防，保护好自己的肺和肠胃显得尤为重要。03-02
美食银耳放在温水中浸泡约1小时后剪去硬的部分备用。功效：能滋阴润肺、生津止咳，民间常用来治疗秋冬燥咳。03-01
健康在我们接诊病例中，发现大量家长对孩子的听力障碍存在认识误区。03-05
健康生气时还伴随着哪些不利健康的因素产生？看了下面的介绍，你就会开心每一天。03-05
健康对于中老年人来说，常见的原因有：年老体弱、肥胖或运动过少所造成的肌力下降。03-05
健康益生菌系一种对动物有益的细菌，它们可直接作为食品添加剂服用，以维持肠道菌群的平衡。03-05
健康在日常生活中，鼻塞问题时常困扰着我们，它不仅会影响嗅觉、味觉，还会影响说话、睡眠质量，更不用提顺畅的呼吸了。03-04
健康瑞典一项最新研究显示，吸烟太多还损害腰椎，它会提升下背痛和腰椎管狭窄症几率，甚至让人不得不接受手术治疗。03-04
健康“开春病”最容易在此时乘虚而入，需要格外注意。03-04
健康通过癌症综合干预、筛查和早诊早治来减轻癌症疾病负担、治愈或大幅度延长患者生存期、提升患者生活质量，是现阶段中国在癌症防控领域的首要任务。03-04
健康每年3月初开学季都是感冒高发期，学生应养成洗手、通风的习惯，不要乱扔外衣，这样能大幅减少感冒几率。03-04
健康有些老年人没有慢性病，血糖、血压、血脂都控制得很好，可体力逐渐下降，体重变轻，以为是“千金难买老来瘦”，私下很是开心。03-04
健康分析显示，中老年人是食品药品类谣言的最易感人群。03-03
健康吃一些水果对于防治醉酒也有比较好的效果。若在开怀畅饮之后确有不适，也可以试试一些中药解酒方缓解症状。03-03
教育现在小学放学时间越来越早，有小学下午三点半就放学，这个时间对于家长来说接送孩子可以说是一大难题。03-05
教育时隔近十年，在汶川地震中从废墟中背出两名同学的“地震小英雄”林浩再次引起了大家的关注。03-05
教育作为天津大学管理与经济学部副主任、天津大学国际工程管理学院院长，他正在带领团队做几个重要课题，就连大年初一也是在办公室里度过的。03-05
教育经过5年等待，安徽省安庆市岳西县斗水村3200亩薄壳山核桃已普遍挂果。早期试验基地里的山核桃已成熟，年底采摘结束后就进入储岳峰的合作公司加工03-05
教育自2015年《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》出台后，足球日益成为校园里常见的体育项目之一，足球活动也越来越丰富多彩。03-02
教育刚刚开学，不少家长的心又揪起来：陪写作业的日子又要开始了。有调查显示，75.8%的家庭曾因“写作业”问题引发亲子矛盾。03-02
教育入职第13个月时，换了工作，薪水上调40%。这是1990年出生的张珵的经历。他毕业于国内一所著名大学，在一家世界500强企业开始了职业生涯。03-02
教育今年春节期间，中央电视台播出的节目《经典咏流传》“以现代音乐和古典诗词”的模式，将16首古诗词全新呈现在观众面前，令人大饱耳福。03-02
教育2月26日，江苏省东海县实验小学教育集团西双湖校区学生在利用废旧挂历给新课本制作书皮。03-01
教育摩拜方面表示，近日摩拜单车在部分城市调整了月卡服务价格。摩拜单车原月卡折扣为限时优惠价格，该折扣活动已暂停。03-01
教育３月１日起，《职业学校校企合作促进办法》《医疗器械网络销售监督管理办法》《烟花爆竹生产经营安全规定》等一批新法新规开始正式实施。03-01
教育对2004名受访者进行的一项调查显示，76.4%的受访者通过网络平台找过工作，63.6%的受访者担心网络求职平台招聘信息真假难辨。03-01
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产从事软体家具销售的张女士介绍，选购软床时不管什么材质，床体形状最好规规矩矩，不要标新立异。03-05
房产
Alki在1981年成立于法国的一个小村庄中，它传统又现代，没有多余的装饰，质朴中透着简洁可爱的欢乐气息。03-05
房产太氧谷2018开年新品，在展现极致欧式优雅的同时，融合东西方元素，加入现代的美学思潮，倡导“雅奢”精致典雅新风尚，以轻奢优雅定义现代人的生活。03-02
房产本期，我们本着关爱单身人士的初衷，搜集了几套单身人士的家装设计方案，看看他们有滋有味的生活空间。03-02
房产岁末年初，回望过去，有欢乐、有争吵、有幸福、有矛盾， 那些与我们居家生活息息相关的空间体系，正被重新梳理。03-02
房产对于很多家庭来说，暗厨、暗卫成了顺理成章的“牺牲”选择。其实，放弃对明厨、明卫的执念，不但省钱，而且也可能买到地段和配套更好的房子。03-01
房产房屋装修花费不小，但很多过来人都会发现，如果在装修前不提前做好功课，装修过程中和入住后常会发生很多糟心的事。03-01
房产沉淀数百年历史的欧洲顶级家居品牌，已超越了家具形式与功能的简单叠合，是拥有自身灵魂与质感的艺术品，如何将这些融入到现代居室的每一个角落？03-01
房产圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……这些看似不起眼的小物件儿，却能为老年人的生活提供大便利。02-28
房产对于大部分装修业主而言，最主要的装修诉求就是想尽可能地将现有空间利用起来，市场上哪些品牌可以提供这样的家具？其隐藏的方式到底有多巧妙？02-28
房产
国家质量监督检验检疫总局日前公布2017年第3批儿童家具产品质量国家监督抽查结果，不合格产品检出率为30%。02-28
房产发挥景观大楼的优势，保留一个休闲观景区，放置双人沙发、茶几，并满足小家庭的收纳机能性。02-27
汽车
全新2018款奥迪A6官图正式发布，新车将于3月的日内瓦车展正式亮相。03-05
汽车如若成功，初创电动车企业蔚来汽车或将成为第一个赴美IPO的新造车公司。03-05
汽车
宝马集团23日表示，部分5系和7系车上安装了错误引擎控制程序，将召回1.17万辆汽车，以修正错误安装的引擎软件。03-05
汽车
随着宝马8系的复活，首款新车M8 Gran Coupe四门版即将正式亮相日内瓦车展。03-05
汽车
戴姆勒公司在一份声明中表示，参加了以色列Anagog初创科技公司的新一轮融资，但没有提供财务细节。03-05
汽车
据美国《汽车新闻》欧洲版2月23日报道，法国雷诺汽车公司正在筹备其全球首家纯电动汽车经销店，该店落户瑞典一家购物中心。03-05
汽车据英国广播公司2月27日报道，英国跑车制造商阿斯顿 马丁公司2017年的全球销量超过5000辆，税前利润达到8700万英镑。03-02
汽车
2月23日，环球网从相关渠道获悉，长城汽车已与宝马汽车就合资生产电动MINI达成合作意向。长城汽车在港交所发布公告称，双方正在对以合资公司形式在新能源汽车领域展开合作的前景和可行性进行评估，合资公司的规模和商业模式等细节尚未确定。03-02
汽车有望重振雄风，从其强劲竞争对手宝马、梅赛德斯和奥迪手中夺回被挤占的美国市场份额。03-02
汽车日产汽车2月26日发布消息称，将从2018年春季开始在中国等亚洲国家发售新款SUV“途达(Terra)”。预计途达还将兼具轻型商用车(LCV)的用途，途达的具体上市计划将在4月公布。03-02
汽车
据英国汽车杂志1月17日报道，雪铁龙全球CEO Linda Jackson日前证实，雪铁龙计划推出一款全新旗舰轿车，以取代C5与C6。03-02
汽车
据英国路透社2月27日报道，丰田汽车风投部门负责人表示，该公司正在加大对初创公司的投资力度，以更好地应对新兴技术发展所带来的业务变动。03-02