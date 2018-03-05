韩勇：充分发挥新时代人民政协作用 为政协事业蓬勃发展提供强大动力

西部网讯（特派北京记者 李媛）3月4日，全国政协委员、省政协主席韩勇在审议全国政协常委会工作报告时指出，要坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，打牢团结奋斗的共同思想政治基础，充分发挥新时代人民政协作用，为政协事业蓬勃发展提供强大动力。

韩勇指出，俞正声主席所作的常委会工作报告立意高远、内涵深刻，通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于人民政协工作的新思想新论断新要求，对十二届全国政协工作的回顾全面到位、客观中肯，对新一届全国政协工作的建议重点突出、目标明确，是一份明确新时代政协工作任务要求的重要报告。

韩勇强调，要做好新时代政协工作，必须遵循习近平同志关于人民政协工作的新思想；要坚持围绕中心、服务大局，把推动高质量发展作为履职关键点，牢固树立以人民为中心的发展思想；要坚持推进政协协商民主建设，积极搭建机制化、常态化的协商平台；要坚持大团结大联合，继续做好凝聚人心、汇聚力量的工作；要坚持推进履职能力建设，增强调研前瞻性、客观性、针对性，把新时代人民政协事业不断推向前进，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国作出新的贡献。

编辑： 张娟