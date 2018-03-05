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住陕全国政协委员热议政协工作报告：简洁、务实、目标明确

时间：2018-03-05 09:44:02  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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住陕全国政协委员热议政协工作报告：简洁、务实、目标明确

3月4日，出席全国政协十三届一次会议的政协委员，按界别分组审议全国政协常委会工作报告和提案工作报告。36名住陕全国政协委员分别参加了所在界别的小组审议。

全国政协委员刘三阳。

西部网讯（特派北京记者 李媛）3月4日，出席全国政协十三届一次会议的政协委员，按界别分组审议全国政协常委会工作报告和提案工作报告。36名住陕全国政协委员分别参加了所在界别的小组审议。

审议中，住陕全国政协委员们纷纷表示，报告不仅聚焦党和国家的中心任务，紧抓涉及人民群众切身利益的实际问题，而且让委员们能够更加明晰自己履职的责任和担当。

在三次举手之后，全国政协委员、西安电子科技大学数学与统计学院院长刘三阳终于抢到了发言机会。“可以说，过去五年的工作是卓有成效的，探索了很多行之有效的工作方式方法和机制。报告中提出了过去五年工作还存在不足和差距，讲得非常的坦诚和中肯，这同时也给我们新一届的政协委员指明了努力的方向。”

编辑： 张娟

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