杨正国：借鉴扶贫经验，对“空巢老人”提供精准关爱。

西部网讯（特派北京记者 李媛）全国政协委员、陕西省工商联副主席杨正国，在参加今年的全国政协会议期间，特别关注人口老龄化带来的城市“空巢老人”的问题。

杨正国了解到，截至2017年底，我国60岁及以上老年人口2．41亿人，占总人口17．3％。预计到2050年前后，我国老年人口数将达到峰值4．87亿人，占总人口的34．9％，人口老龄化在不断加剧。

他还提到，为避免生活习惯和思考方式等差异导致的矛盾，年轻人在成家立业之后通常选择自立门户、独立居住，这就造成了许多城市中老年人的独居，出现“空巢”现象。

杨正国此次参会，准备提交一份关于“对空巢老人进行精准关爱”的提案。“我作为一名长期从事生命科学、医疗健康领域的企业家，每每看到有‘空巢老人’发生意外事故的报道，都感到心痛。如何解决空巢养老安全，是我特别关心的问题。”

杨正国建议，借鉴我国“精准扶贫”的经验，建立“空巢老人”精准关爱机制，可以有效解决子女不能长期陪伴的后顾之忧。

杨正国提出了四点具体意见：首先由民政部门牵头建立精准关爱与公共医疗的对接机制，统一部署。优化整合养老资源，实行精准关爱，确保关爱到村（社区）到户。

其次，建立党员、服务机构、空巢老人及家属共同参与的联动机制，通过“绑定联络人”的方式，充分发挥基层党组织的先进模范作用，在城镇由社区党支部负责、在农村由村党支部负责，向“空巢老人”提供精准关爱服务。

第三，推广价格亲民、易于穿戴的有实时定位、紧急呼叫、自动报警、健康管理等功能的智能终端设备。利用物联网络，对老人健康提供全天候不间断监控，实时掌握老年人细微的健康变化，提供医疗咨询、救助的快速反应服务。

最后，各地政府设立专项基金，为精准关爱行动提供资金保障，解决公共服务购买、就医费用缺口等问题。同时，鼓励社会医疗机构、爱心团体参与，共同解决空巢老人的后顾之忧。

编辑： 张娟