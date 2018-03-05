石光银：西北地区退耕还林还草规模应该再扩大

全国人大代表石光银在住地准备自己的“建议”。

西部网讯（特派北京记者 秦振）“在国家新一轮退耕还林还草政策中，应进一步扩大西北地区生态环境脆弱区退耕还林还草规模。”3月4日下午，在接受西部网、陕西头条记者采访时，全国人大代表、著名“治沙英雄”、陕西省定边县定边镇十里沙村党支部书记石光银说到。

退耕还林还草效果显著 近20年完成百万亩

从1999年开始，国家实施退耕还林还草重大民生工程，在西北地区取得了显著的生态效益，农民种植业结构得到了调整，通过粮食和现金补助等惠民政策，生活质量进一步改善。

石光银以陕西定边县实际成效给记者举例：“1999年以来，定边实施退耕还林还草面积108．54万亩，其中退耕地还林还草28．54万亩，荒山荒地造林80万亩。林木覆盖率由原来的20％提高到现在的29．2％，对改善定边县的生态环境效果显著。”

建议扩大西北退耕还林还草规模 补助政策与第一轮并轨

2014年起，国家启动实施了新一轮退耕还林还草政策，石光银认为，应该在巩固第一轮成果的基础上，扩大西北地区生态环境脆弱区新一轮退耕还林还草规模。

“可以将毛乌素沙漠、黄土高原接壤带生态脆弱区的25°以上坡耕地、重要水源地、严重沙化及受污染土地，全部纳入退耕还林还草范围。”石光银建议，为保证农民持续增收，调动退耕还林还草的积极性，应该将退耕还林每亩补助标准和年限提高到和第一轮退耕还林还草同样的标准并轨运行，保证退耕还林还草效果。

编辑： 张娟