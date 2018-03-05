两会观点：从特色小镇到移风易俗 陕西乡村振兴要富口袋还要富脑袋

郑光照认为，乡村振兴是个系统性工程，农民不仅要富口袋还要富脑袋。

霍学喜还认为科技是振兴乡村的重要抓手。

西部网讯（特派北京记者 陈嘉伟 刘望 赵昊）2018年的中央一号文件再次聚焦“三农问题”，对乡村振兴战略的具体实施做了指导。3月3日，在北京出席全国两会的全国人大代表、商洛市市长郑光照，全国政协委员、西北农林科技大学校长助理霍学喜在接受西部网、陕西头条记者采访时认为，特色小镇建设和农业科技创新将成为乡村振兴战略的重要抓手。

特色小镇成为农民致富新路径

乡村到底怎么振兴?郑光照认为，特色小镇就是一个很好的模式。郑光照表示，商南的茶叶小镇、柞水的木耳小镇都是因地制宜发展特色产业形成的小镇，“利用农户+公司、农业+观光的方式，能从农业生产和观光旅游两方面增加农民收入，例如以文创为特色的棣花古镇，今年春节期间接待游客12万人次，成为当地群众致富的新路径。”

谈到特色小镇，霍学喜认为，把产业发展和自然景观巧妙结合的特色小镇，对在城市久居的人们很有吸引力，“人与自然和谐共处，是人类一直以来所向往的，而特色小镇能在一定程度上满足人们的需求。特色小镇可以很好地把一二三产结合，农业生产、农产品加工、农业观光三者相融合，这种模式是很有前景的。”

同时，霍学喜还谈到，科技是振兴乡村的重要抓手，科技促进农业生产和产业发展。“从农业生产方面，目前的气象卫星能提供更为精准的气象预测，对一些气象灾害进行预警，改变几千年来靠天吃饭的生产方式。同时科技能让藏在大山里的特产走出去，以前没有那样的渠道，而现在只要有网络你可以和全球买家做生意。”

农民要富口袋还要富脑袋

只要农业发展农民富足，乡村就算振兴了么?郑光照认为，乡村振兴是个系统性工程，农民不仅要富口袋还要富脑袋。

郑光照认为，乡村治理、移风易俗，有利于丰富农民的精神生活，有利于培育新型农民，“提升他们脱贫致富的内生动力，有利于树立健康文明的民风，营造农村稳定发展的良好环境。”

郑光照说，农村有些地方在红白喜事上讲排场，部分群众苦不堪言。应通过建立乡规民约、红白喜事委员会，规定一定的标准，既节约了开支，也有利于文明乡风的培育。

霍学喜也认为，优秀的传统习俗、乡规民约是乡村治理的重要环节，但有些风俗有悖于乡村文明建设，这是该纠正的。

编辑： 张娟