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方便！西安城东旅游集散中心开通白鹿仓景区直通车

时间：2018-03-04 18:26:59  来源：西部网-陕西新闻网  作者：任建明 张妙妍

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方便！西安城东旅游集散中心开通白鹿仓景区直通车

为满足白鹿仓景区游客及市民的乘车需求，3日起西安城东旅游集散中心开通白鹿仓景区直通车。

西安城东旅游集散中心开通白鹿仓景区直通车。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任建明 张妙妍） 为满足白鹿仓景区游客及市民的乘车需求，3日起西安城东旅游集散中心开通白鹿仓景区直通车。

直通车每周五、六、日发车，始发站纺织城客运站发车时间为9:00-18:00，1小时一班；白鹿仓景区发车时间为10:30-19:30，1小时一班，即满即走，车站将根据客流需求随时增加班次。直通车途经西安思源学院、西安铁道技师学院、西安海棠学院、西安财经学院行知学院、白鹿原滑雪场、西安汽车科技学院、西安白鹿仓景区，为游客及市民提供零距离换乘、一站直达贴心服务。

游客可通过纺织城客运站人工售票窗口、自助售票机、“平安运输票务中心”微信购票平台、“www.xaglkp.com”网站等方式购票。

编辑： 王瑜

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