仓库门因经济纠纷被人上锁，近十万货物难出门。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙） 今天（3月4日），来西安做生意的王师傅向记者反映，他家的仓库被人锁了，门上还留了两个电话，到底是怎么回事呢？

王师傅是安徽人，在西安做饮料批发生意已经几年了，这里原本是他的仓库。不过，现在他有钥匙却进不去。

王师傅：“年后来就被人锁了，然后门前还放了车，留了电话号码。”

王师傅说田家湾的这个民房一直都是自己存放饮料、酒水的仓库，前段时间有人在上面私自上了锁，还留下了电话，到底是怎么回事呢？

王师傅：“他们说是我亲戚欠他的钱了，所以把我的货压到这了。”

王师傅说，仓库里放置的货物价值将近十万，现在里面的货物无法进出，让他很是着急。对于对方所说的欠款，王师傅说自己并不清楚怎么回事。

王师傅：“那个也不是我借的钱，锁我的门让我怎么办？我们做小生意的，我确实挺害怕的。”

又是堵门又是锁门，对方态度强硬。可到底因为什么堵门，记者也拨通了墙上的电话，对方说这件事涉及到经济纠纷。

堵门的人：“就是他姐欠的钱，让他把他姐找出来，肯定跟他有关系嘛，要不然怎么找他。”

对方表示，王师傅的姐姐欠了钱，他们无法找到本人，只能找王师傅，目前王师傅对于堵门这件事已经报了警。

编辑： 王瑜