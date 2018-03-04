轿车冲进泾惠渠被卡桥洞中，消防紧急出动打捞上岸。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑） 今天（3月4日）上午，在咸阳市泾阳县王桥镇发生一起意外事故，一辆小汽车是冲进了当地的泾惠渠（灌溉用渠）。渠宽大约有八米左右，深度目前不可知。

小汽车落水后，被卡在了灌溉渠的桥洞，车头朝下。

记者从当地镇政府相关工作人员处了解到，事发时车内有司机一人，可能是附近一个修理厂的工人，当时开着这辆准备修理的车去取配件，行驶过程中车辆失控冲进水渠中。

车辆落水后，司机已经从车内自行逃离。但由于渠水湍急，司机可能被水冲走了，目前生死未卜。

中午11:50，这辆落水轿车被成功打捞上岸，消防人员还在对水渠进一步的观测，看里面是否还有人。

编辑： 王瑜