表演艺人肾结石犯病求助民警，警车变身"救护车"送医。

表演艺人肾结石犯病求助民警，警车变身"救护车"送医。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶） 从春节到元宵，可以说西安民警是最忙碌的一群人了，不分白天黑夜执勤，疏导交通，一旦遇到突发求助，他们也义不容辞伸出援手。

表演艺人的老乡：“我们有个人腰疼，但是打不到车。”

3月1日晚上近11点，西安交警曲江大队西影路中队的民警正在雁南一路上执勤，这时突然来了两名男子紧急求助，民警赶紧过去查看情况。

民警：“那个人跪在地上，显得很痛苦，我问他，他说是肾结石。”

表演艺人的老乡：“我们是韩城行鼔的。”

民警：“怎么来的？”

表演艺人的老乡：“集体来的。”

听求助的人说，他们是新春庆典活动上表演韩城行鼔的民俗艺人，同行的老乡因为患有肾结石突然犯病，疼痛难忍，想送到医院，却打不到出租车，只能求助正在执勤的民警。

争分夺秒，警车变成救护车，火速向南二环武警医院驶去。

民警：“遇到几个红灯，我们为了争取时间，优先通行了。”

直到安顿好了病人，民警才离开了医院。

编辑： 王瑜