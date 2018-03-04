高职分类考试招生将开始 3月5日-7日可提出入学申请

高职分类考试招生，3月5日-7日可提出入学申请。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林超） 进入三月，对于参加高考的考生来说，将要进行的一场考试决定了部分考生的未来。可以不用参加高考统考，同样也能进入到大学就读，这些院校的就业率还不低。

高职分类考试招生是陕西省高考统考外，另外一种高考招生模式。最大的特点就是考生完成测试考核后，不用参加6月7号8号两天的高考统考，就能获得我省高职院校的录取资格。根据日程安排，3月5日至7日，已经报名参加我省高考的统考生和职高技校中专生，都可以在网上提出入学申请。

西安铁路职业技术学院招生就业办副主任董齐：“通过分类考试招生进入高职院校的考生，其计划性质，在校待遇，毕业生就业政策以及毕业文凭等都与通过高考统考录取的考生完全相同。”

高职分类考试招生，3月5日-7日可提出入学申请。

今年，参加分类考试招生的示范高职院校，由15所增加到18所。申请示范高职院校的考生，在提出入学申请后，于3月17号参加统一命题的笔试考试，科目为语数外三科，总分为300分，成绩在18所院校间通用；面试由各院校自行组织，考查考生的职业适应性，是否符合报考专业要求，总分为200分。

而未来希望从事铁路客运乘务、机车驾驶等工作的考生，还需要参加报考资格测试，地点设在西安铁路职业技术学院。

西安铁路职业技术学院招生就业办副主任董齐：“以我院高铁乘务专业为例，我们将于3月8号到10号，进行轨道交通类专业报考资格测试，主要考查学生的辨色力、身高体重比、仪态仪表等综合素质。”

高职分类考试招生，3月5日-7日可提出入学申请。

董主任表示，由于我省正在打造“米字型”高铁网，已经在建或即将开建4条高铁、5条关中城际铁路以及西安多条地铁新线，因此对铁路和轨道交通相关专业人才需求较大，就业率一直居高不下。仅2017年，通过分类考试招生录取的人数已经占到学院招生总规模的一半以上，而参加高考统考填报高职专科批次的考生，录取分数已经接近二本线。因此，分类考试招生已经成为高考录取的另外一种途径。

根据省招办规定，通过高职分类考试招生的考生，由本人决定是否入学，一旦完成注册后就能获得高考录取资格，如果考生放弃注册，仍然可以参加6月7号8号两天的高考统考并参加随后批次的录取。

编辑： 王瑜