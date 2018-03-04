又见恶俗婚闹！婚礼遇“婚闹”女子当场被摔昏迷。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 昨天（3月3日）是个好日子，当然结婚的新人不少，去参加婚礼的亲朋好友不在少数。但是，在西安市附近的一个村子里，去帮新娘堵门的亲戚竟然在婚礼现场晕倒了，这是怎么回事儿呢？

牛女士：“那会儿我应该已经晕倒了，要不然的话我肯定能听到他们喊，这个视频是我后来才发现的。”

图中的长发女子是牛女士的妹妹，昨天和牛女士一起参加一个亲戚的婚礼，两个人都在屋里堵门。牛女士晕倒前最后的记忆是男方接亲的人已经进入屋内，而且已经玩儿了一会儿游戏了。

牛女士：“当时的记忆就是有人拽着我的脖子、头发，直接把我摔到地上去了，至于怎么到地上去的，我不知道。”

而再醒来，牛女士已经被人抬到了别的房间休息。

牛女士：“半个身子特别麻，脖子感觉就跟动不了一样。”

编辑： 王瑜