健身器材"咬人"事件频发，11岁女孩手指被夹伤。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 折华戈） 最近中小学已经陆续开学了，这眼看着就要上学了，可是有个十一岁的童童玩耍时受了伤。

童童爸爸：“你还想不想要手指头？忍住,是玩健身器材夹了。”

童童：“就是扶着旁边转的那个，不小心夹了。”

小姑娘今年十一岁，她在家门口玩健身器材时，右手的小拇指不小心夹在了正在转动的轴承里。

童童爸爸：“就是夹到轴那块了，手是掉了有三分之一的肉。”

医生：“小指末节皮肤缺损，等于是开放骨折。”

然而，健身器材“咬人”事件并不少见，就在2月10日，武汉一八岁女孩在玩健身器材时，挂在了健身器材上，不幸身亡。那么哪些健身器材最易伤到孩子呢？

蹬腿器的铁杆下端焊接有铁块，当铁杆下落时，铁块会重重砸在铁架上，如果孩子接触铁架，后果不堪设想。

孩子们在玩立式荡板的时候，用力过猛荡太高容易从器材上摔下，摔倒后这个荡板会继续摇摆，对孩子造成二次伤害，在这里也提醒各位家长，孩子在玩健身器材时一定要有人陪护。

编辑： 王瑜