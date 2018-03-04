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树上“长”出铁板？原是大风吹落板房 已被移除

时间：2018-03-04 19:12:32  来源：西部网-陕西新闻网  作者：曹博棋

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树上“长”出铁板？原是大风吹落板房 已被移除

今天（3月4日）早上，在西安市东郊纺五路上，有不少市民发现，这好好的树上，居然“长”出了铁板？

 树上“长”出铁板？原是大风吹落板房，已被移除。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋） 今天（3月4日）早上，在西安市东郊纺五路上，有不少市民发现，这好好的树上，居然“长”出了铁板？

好好的树上怎么突然多了这么多的铁板，这铁板究竟是怎么跑到这么高的树上去的？

附近群众：“早上风大得很，刮风刮下来的，篷子都刮起来了。”

原来，树上挂着的这几块铁板，是原本搭建在一旁高楼上的活动板房。据周围目击者说，由于今天早晨刮起了大风，板房被刮到后，直接掉在了树上。

板房主人：“以前加固了，但既然能刮下来肯定是之前没加固到位。下一步把上面没加固到位的全部拆掉。”

根据记者了解，板房被刮倒时，树下并没有行人，因此这次意外并没有造成人员伤亡。而辖区的城管部门在接到通知后，也第一时间对道路进行了封锁，并调来大型设备将铁板从树上移除下来，再由工作人员将这些铁板清理走。截止记者离开前，纺五路已经恢复了正常通行。

编辑： 王瑜

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