西安5日进入“开学模式” 这些地段易堵

西安明日进入开学模式，这些地段易堵。（资料图）
西部网讯（记者 鄢山宇） 3月5日，是西安市各大中小学、幼儿园开学的第一天。记者从西安交警获悉，明日（3月5日）全市交通流量恢复正常水平，预计早间7时20分至8时40分前后，校园周边路段以及围绕一、二环主要干道交通流量将较大。
明日西安机动车尾号限行1和6，早晚高峰交通压力大，且事故频发。周一早间，市民前往医院就诊集中，西大街、西门盘道、西二环、玉祥门周边，长乐西路、兴庆路、东二环周边容易出现拥堵情况。
周一早高峰时段，市区一环、二环、南北中轴线沿线，小寨东、西路，太白南路、高新路、科技路、大庆路、边家村、劳动路、翠湖路、西影路、西延路、电子正街、电子二路、朱雀大街、文艺路、雁塔路、凤城一路至五路等道路，交警支队都将安排警力加强疏导，确保交通安全道路畅通。
西安交警建议市民群众尽量选择乘坐公共交通工具出行。出行前及时关注交警部门发布的实时路况，尽量避开早高峰时段和上述区域道路，提前选择外围道路通行、错峰出行。
西安交警提醒广大市民，为了确保春季开学季道路交通安全、有序、畅通，请服从执勤交警指挥，合理安排出行计划，文明停车，严禁违停、严禁挤占消防通道、错峰出行、文明出行、绿色出行。
编辑： 王瑜
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